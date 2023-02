Na ruim vijf jaar loopt Nederlandse vrouw (34) tóch tegen de lamp: arrestatie vanwege moord in Duitsland

met video Massaal in actie voor aardbe­vings­slacht­of­fers: zo haalt de wereld honderden miljoenen op

Qatar stuurt 10.000 huisjes en caravans die over zijn na het WK voetbal, Koreaanse influencers storten tienduizenden dollars en uit Pakistan kwam een anonieme donatie van 30 miljoen dollar. In nagenoeg alle hoeken van de wereld komen mensen in actie om Syrië en Turkije te helpen. Dat is best bijzonder, want lang niet elke ramp leeft overal.