Na twee vragen van de Krijgsraad beroept Bouterse zich op zijn zwijgrecht

Sancties tegen 18 Franse militairen na ‘oproep tot verzet’ in open brief aan Macron

29 april Achttien militairen die een open brief aan minister-president Emmanuel Macron ondertekenden waarin ze waarschuwden voor het risico op een ‘burgeroorlog’ in Frankrijk, moeten zich voor een militaire raad verantwoorden, zei de stafchef van de strijdkrachten woensdag. Volgens generaal François Lecointre kunnen ze worden ontslagen of gedwongen met pensioen te gaan.