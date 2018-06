Naamsverandering maakt lidmaatschap van NAVO mogelijk voor Macedonië

De stap is mogelijk doordat het land zich voortaan Noord-Macedonië gaat noemen. Stoltenberg verwelkomde het akkoord tussen Athene en Skopje daarover. Voor Griekenland is de naamswijziging een voorwaarde om de voormalige Joegoslavische republiek toe te laten tot het militaire bondgenootschap. Montenegro trad vorig jaar toe als 29ste lidstaat.



Met Macedonië en Albanië, dat al NAVO-lid is, kunnen wat de Europese Commissie betreft ook de onderhandelingen over toetreding tot de EU beginnen. De lidstaten buigen zich daar deze week over, maar enkele landen, waaronder Nederland, vinden dat dit duo daar nog niet klaar voor is, onder meer omdat corruptie en misdaad onvoldoende wordt bestreden.



Het opgeloste naamconflict ontstond in 1991 toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft. De Tweede Kamer wil niet dat er voor Albanië groen licht wordt gegeven en is net als Frankrijk helemaal niet enthousiast over nieuwe lidstaten.