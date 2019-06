Nabestaanden MH17 schrijven boze brief naar premier Maleisië

De Werkgroep Waarheidsvinding MH17 heeft in een brief aan de premier zijn grote verontwaardiging laten blijken. Mohammad zei tegen persbureau Bernama de conclusies van het Joint Investigation Team (JIT) te onderschrijven, maar tot het punt dat de raket waarmee MH17 werd neergehaald van Russische makelij was.



Of Rusland het projectiel ook heeft afgevuurd betwijfelt hij openlijk. "Ik denk niet dat zo'n gedisciplineerde partij verantwoordelijk is voor de lancering van de raket", aldus Mohammad. De werkgroep, die naar eigen zeggen zo’n dertig families van slachtoffers vertegenwoordigt, schrijft dat ‘bizar en contraproductief’ te vinden in de zoektocht naar de waarheid achter ,,de moord op 298 mensen die zich niet kunnen verdedigen”.