Nabestaanden van vliegtuig dat door Iran uit de lucht werd geschoten naar strafhof Den Haag

oorlogsmisdaadNabestaanden van slachtoffers van het Oekraïense passagiersvliegtuig dat in 2020 kort na vertrek in Iran uit de lucht werd geschoten, stappen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat meldt The Guardian . In de Britse krant beschuldigen ze Iran van een oorlogsmisdaad, plundering van eigendommen, het verwisselen van stoffelijke resten en doodsbedreigingen.

Het toestel van Ukraine International Airlines (vlucht PS752) werd op 8 januari 2020 zes minuten nadat het was opgestegen van de luchthaven in Teheran neergehaald door twee raketten van de Iraanse Revolutionaire Garde. Alle 177 inzittenden, onder wie een ongeboren baby, kwamen om het leven.

De autoriteiten ontkenden aanvankelijk dat ze het vliegtuig hadden neergeschoten, maar gaven dat later alsnog toe. Ze weten de ramp aan een menselijke fout en radarproblemen in tijden van spanning. Nabestaanden denken dat de raketaanval een vergelding was voor de liquidatie van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani door de Verenigde Staten, kort daarvoor.

Vijandig

De families zeggen dat de Iraanse autoriteiten van begin af aan onderzoeken tegenwerken en zich vijandig opstellen. Bij de repatriëring van de lichamen zijn stoffelijke resten van slachtoffers met elkaar vermengd en persoonlijke bezittingen geroofd. Soms claimde Iran begrafenissen van slachtoffers voor propaganda-doeleinden. Nabestaanden zeggen in The Guardian dat ze door onbekenden worden lastiggevallen, bedreigd en geïntimideerd.

Volledig scherm Hulpdiensten op de rampplek in Teheran. © EPA

In tegenstelling tot de ramp met vlucht MH17, die in 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten, is er geen internationaal onderzoek geweest naar de ramp met het Oekraïense toestel in Iran. Bij MH17 deed het Nederlandse Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek, gevoed door de bewijzen van een onderzoeksteam bestaande uit vijf landen. Dat leidde tot een rechtszaak tegen vier verdachten, tegen wie het OM levenslang eist voor de moord op 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders. In november volgt een uitspraak.

Onder de slachtoffers van vlucht PS752 waren 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, tien Zweden, vier Afghanen en drie Britten. Aanvankelijk leidde Oekraïne een onderzoek, maar dat kwam stil te liggen door de coronacrisis en de oorlog met Rusland.

Onderzoek geweigerd

De Canadese autoriteiten hebben volgens de nabestaanden geweigerd zelf een onderzoek te starten en het aanbod van Oekraïne voor een gezamenlijk onderzoek afgeslagen. De zaak zou te ingewikkeld zijn en veel bewijsmateriaal is niet toegankelijk omdat het in Iran ligt.

De nabestaanden voelen zich in de steek gelaten. Ze hebben woensdag de openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gevraagd een onderzoek te starten. ,,Het is zo traag en bureaucratisch geweest dat we na twee jaar zeiden: we moeten een andere weg proberen”, zegt Hamed Esmaeilion namens een stichting van nabestaanden.

Volledig scherm Oekraïense nabestaanden rouwen. © REUTERS

De weg naar het ICC ligt open, omdat Oekraïne het strafhof erkent en het toestel officieel Oekraïens grondgebied was. Omdat er mogelijk sprake was van een vergeldingsaanval van Iran was er op dat moment sprake van een gewapend conflict en dus van een oorlogsmisdaad, schrijven de nabestaanden.

Opzettelijk neergeschoten

In hun brief aan de aanklager stellen dat ze dat het vliegtuig opzettelijk is neergeschoten, ondanks aanwijzingen dat het een burgertoestel was. Ook besloot Iran het luchtruim open te houden en vliegmaatschappijen niet te waarschuwen voor de gevaren. De regering heeft de inzittenden als ‘menselijk schild’ gebruikt om de Amerikanen af te schrikken.

Tegen The Guardian vertelt Navaz Ebrahim dat haar zus met haar kersverse echtgenoot vanuit Londen naar Iran was gevlogen om hun huwelijk te vieren. Ze kreeg de bagage van haar zus terug, maar zonder de sieraden, huwelijkscadeaus en trouwfoto's die wel op internet circuleerden. ,,Ik kan niet eens onder woorden brengen hoeveel dit ons gezin heeft beïnvloed”, zegt Navaz. ,,Het heeft ons helemaal kapotgemaakt. Ons leven is volledig verwoest.”

Een andere nabestaande vertelt hoe de Iraanse Revolutionaire Garde de begrafenis van zijn vrouw kaapte. Op haar kist stond een bordje met de tekst ‘Gefelicteerd met het martelaarschap’.

Esmaeilion, de voorzitter van de stichting van nabestaanden, verloor zijn vrouw en 9-jarige dochter. Hij krijgt sindsdien anonieme doodsbedreigingen. Zijn hoop is gevestigd op de aanklager van het ICC, de Britse advocaat Karim Khan. ,,Ik weet dat hij veel zaken op tafel heeft liggen en ik begrijp dat het een ingewikkelde zaak is. Maar dit was een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid. Dus we verwachten dat ze een onderzoek openen.‘’

Volledig scherm © AFP

Geen van de 177 inzittenden overleefde de crash: