Nachtmerrie voorbij: topchirurg krijgt na behandeling van 4 uur superlijm uit kapsel van vrouw

gorilla glueEen Amerikaanse vrouw die wereldwijde aandacht kreeg nadat ze een bus superlijm in haar haar had gebruikt , kan binnenkort hopelijk weer fatsoenlijk over straat. De behandeling om het keihard geworden spul uit haar kapsel te krijgen is geslaagd, blijkt uit videobeelden die gemaakt zijn in de kliniek. De 40-jarige Tessica Brown barstte na de ingreep in tranen uit.

Omdat haar favoriete merk haarlak op was, zocht Brown een alternatief om haar kapsel een finishing touch te geven. Ze koos voor Gorilla Glue, een lijmproduct dat doorgaans gebruikt wordt voor producten als hout, laminaat, stof, papier en karton. Omdat het etiket niet specifiek waarschuwde voor het gebruik op haar, dacht Brown dat het geen kwaad kon om het op haar kapsel te spuiten. Haar ergste nachtmerrie werd echter werkelijkheid toen ze de superlijm met geen mogelijkheid meer uit haar kapsel kreeg.

Ten einde raad

De 40-jarige Brown deed in diverse TikTok-video’s verslag van wat haar was overkomen en vergaarde wereldwijde bekendheid. De vrouw, die vijf kinderen heeft, was ten einde raad en kreeg hulp van over de hele wereld aangeboden, onder wie van Neal Farinah, de haarstylist van niemand minder dan Beyoncé. Uiteindelijk koos ze voor een behandeling bij Michael Obeng, een gerenommeerd plastisch chirurg in Los Angeles. De ingreep kostte normaal gesproken zo’n 12.500 dollar (ruim 10.000 euro), maar in dit geval kreeg Brown de gehele operatie vergoed.

Tijdens de vier uur durende behandeling maakte chirurg Obeng gebruik van een medische lijmverwijderaar van de allerbeste kwaliteit. Dat combineerde hij vervolgens met olijfolie en een scheutje aceton, beter bekend als nagellakremover. Daarnaast maakte hij gebruik van aloë vera, een vetplant waar een soort gel uit sijpelt. Van die gel worden diverse zalven en crèmes gemaakt. De combinatie van al deze producten is volgens Obeng genoeg om polyurethaan, het belangrijkste ingrediënt in Gorilla Glue, compleet af te breken.

Slopend proces

Een cameraploeg van TMZ was van begin tot eind aanwezig bij de behandeling. ,,Het was een slopend proces van zo’n vier uur”, meldt het bekende entertainmentblad. Brown was tijdens de procedure onder een lichte narcose. Toen ze weer bijkwam, ging ze onmiddellijk met haar vingers door haar haren. Ze leek het amper te kunnen geloven. ,,Ik kan er weer overheen krabben”, zei ze zichtbaar geëmotioneerd. Brown hield er al rekening mee dat ze door haar fout voor de rest van haar leven een pruik moest dragen, maar volgens TMZ lijkt het erop dat de vrouw volledig zal herstellen.

Hiermee is de behandeling overigens nog niet klaar. Volgens The Daily Mail gaat het om een driedaagse procedure en is het verwijderen van de lijm slechts een eerste stap. Wat er verder nog met de patiënt moet gebeuren, is niet duidelijk. Maar de eerste behandeling is goed verlopen, zegt chirurg Obeng. ,,Met Tessica gaat het goed. Ze is wakker. De haarploeg verzorgt haar kapsel.”

Gorilla Glue

Het TikTok-filmpje waarin ze de pijnlijke blunder uit de doeken deed, is ondertussen al ruim 28 miljoen keer bekeken. Gorilla Glue hoorde van de ontstane ophef en bracht op Twitter een verklaring naar buiten. ,,Het spijt ons zeer te horen over wat Miss Brown heeft meegemaakt toen ze onze lijmspray op haar haren gebruikte. We zijn blij om in haar recente video te zien dat Miss Brown een medische behandeling heeft ondergaan en wensen haar het beste’, valt te lezen.

Het bedrijf benadrukt dat het product ‘niet geschikt is voor het gebruik in of op het haar’ aangezien het om permanente lijm gaat. ‘Dit is een unieke situatie omdat dit product niet is geïndiceerd voor gebruik in of op het haar, aangezien het als permanent wordt beschouwd.’

