Nasa kiest raket SpaceX voor missie naar Jupiter-maan ‘Europa’

Argentinië staat ‘X’ toe op ID-bewijs voor non-binaire personen

22 juli Argentinië staat vanaf donderdag toe dat non-binaire personen een nationale ID-kaart of paspoort aan kunnen vragen met een ‘X’ als geslachtsaanduiding, aldus een verklaring van de overheid. Het Zuid-Amerikaanse land is daarmee het eerste in de regio dat mensen die zich man noch vrouw voelen deze mogelijkheid biedt.