Natalia en haar kinderen keren terug naar Kiev: ‘Mijn leven is op z’n kop gezet’

Vlak voordat we het busstation in Kiev naderen, pakt Volodimir Melnichenko (44) m’n arm stevig vast. Melnichenko is lid van een verdedigingsbataljon en wil me, voordat ik een eerste stap zet op Kievse bodem, één ding op het hart drukken: de regel van de twee muren. ,,Als het luchtalarm loeit en je kunt niet snel genoeg naar een schuilkelder, zorg dan dat je achter minstens twee muren gaat staan. De eerste muur beschermt je min of meer tegen het projectiel en de tweede muur vangt de grootste brokstukken op.’’ Ik knoop de boodschap van de oorlogsvrijwilliger in m’n oren en hoop dat ik zijn wijze raad niet in de praktijk hoef te brengen.