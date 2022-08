Nationaal archief vroeg Trump vorig jaar al om documenten

Het nationaal archief van de Verenigde Staten vroeg oud-president Donald Trump ruim een jaar voor de inval in Mar-a-Lago al om teruggave van een flink aantal documenten. The Washington Post heeft een e-mail in handen uit mei 2021 waarin het hoofd van de instelling de advocaten van Trump vraagt om het papierwerk.

In de e-mail schreef Gary Stern onder meer dat de National Archives and Records Administration (NARA) had begrepen dat er zo’n 24 dozen met officiële presidentiële documenten tijdens het laatste jaar van het presidentschap van Trump waren opgeslagen in het woongedeelte van het Witte Huis. Een van de advocaten van Trump zou in de dagen voor het vertrek van de president in januari 2021 hebben bepaald dat de documenten moesten worden afgedragen aan NARA, maar dat was ten tijde van de e-mail in mei 2021 nog altijd niet gebeurd.

In zijn e-mail wees Stern erop dat van minimaal twee documenten niet duidelijk was waar ze waren; een brief van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en een brief die Trumps voorganger Barack Obama hem aan de start van zijn presidentschap stuurde.

Volgens bronnen die met The Washington Post spraken deed Stern in het najaar van 2021 meerdere pogingen de documenten te traceren. Trump zou pas hebben meegewerkt nadat Stern had gedreigd het Congres in te lichten over de situatie. In januari 2022 droeg de oud-president de eerste vijftien dozen over. The New York Times maakte maandag bekend dat daarin zo’n 150 vertrouwelijke documenten werden aangetroffen. Dat was een van de factoren die leidden tot de FBI-inval in Mar-a-Lago op 8 augustus. Tijdens die actie en een vrijwillige overdracht in juni zouden nog eens 150 vertrouwelijke documenten boven water zijn gekomen.