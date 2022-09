Nationalistisch rechts voert peilingen aan in Italië

Grote cocaïne­vangst in Hamburg: vijf arresta­ties, container gecontro­leerd afgeleverd in Rotterdam

In het Duitse Keulen is een 58-jarige man gearresteerd die op grote schaal cocaïnetransporten uit Peru zou hebben georganiseerd. De arrestatie volgde op de onderschepping van 2,3 ton coke in de haven van Hamburg, eind augustus.

13 september