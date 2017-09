'Nauwelijks meer hoop op overlevenden Mexico'

Reddingswerkers zoeken op meerdere plaatsen in Mexico-Stad naar vermiste mensen. In totaal zijn nog 43 personen spoorloos. ,,Ik kan op dit punt zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat nog iemand levend wordt aangetroffen'', zei coördinator Luis Felipe Puente. Zeker 325 mensen overleefden het recente natuurgeweld niet.