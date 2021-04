Navalny stopt na ruim drie weken met hongerstaking

Navalny verwacht dat het zeker 24 dagen zal duren om geleidelijk zijn hongerstaking te beëindigen, zo laat hij via Instagram weten. De 44-jarige politicus bedankte daar de mensen die hem in de afgelopen periode hebben gesteund. Zij zijn ook deels de reden dat hij nu stopt. ‘In solidariteit met mij zijn verschillende mensen een hongerstaking begonnen, waaronder vertegenwoordigers van de ‘Moeders van Beslan’. De tranen stroomden uit mijn ogen terwijl ik dat las. Heer, ik ken deze mensen niet eens, maar ze gaan hier voor mij naartoe’, schrijft Navalny op sociale media. ‘Mijn hart is vol liefde en dankbaarheid voor jullie, maar ik wil niet dat iemand lichamelijk lijden ervaart vanwege mij.’

Het team van Navalny waarschuwde eind vorige week nog dat de Kremlin-criticus op ieder moment kon overlijden. Zijn artsen hebben hem dringend aangeraden te stoppen met zijn actie, omdat ze vreesden dat Navalny het niet zou overleven. De Kremlin-criticus weigerde sinds 31 maart te eten uit protest tegen zijn behandeling in een strafkamp, waar hij een celstraf van 2,5 jaar moet uitzitten. Hij kampt met ernstige pijn in zijn been en rug. De oppositieleider vroeg voorafgaand aan zijn actie tevergeefs om toegang tot andere artsen. Hij laat via Instagram weten dit nog altijd te blijven eisen.

Politiek gemotiveerd

Navalny moest eerder dit jaar van de rechtbank de cel in omdat hij zich tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar hij werd behandeld voor een vergiftiging, niet had gemeld in Rusland in verband met een voorwaardelijke celstraf die hem eerder was opgelegd. Volgens Navalny was zijn veroordeling voor verduistering politiek gemotiveerd en werd de vergiftiging uitgevoerd in opdracht van het Kremlin. Het strafkamp waar hij wordt vastgehouden ligt op 100 kilometer van Moskou.