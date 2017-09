NAVO hekelt gedrag van Noord-Korea

Het gedrag van Noord-Korea is roekeloos. Het veroorzaakt een wereldwijde dreiging en vereist een brede respons. Zo verwoordde secretaris-generaal Jens Stoltenberg de mening van de NAVO.

De Noor zei zondag in een interview met de BBC dat de militaire verdragsorganisatie van het westen geen directe partij in het conflict is. De NAVO heeft wel na de ondergrondse atoomproef een week geleden Noord-Korea opgeroepen met zijn raket- en nucleaire proeven te stoppen.

Een reactie van de rest van de wereld op het regime van dictator Kim Jong-un omvat zeker de NAVO, aldus Stoltenberg. Hij wilde echter niet zeggen of de NAVO kan ingrijpen mocht Noord-Korea zijn agressie daadwerkelijk richten tegen het eiland Guam, formeel Amerikaans territorium. Het NAVO-verdrag bepaalt dat een aanval op één aangesloten lid als een aanval op álle leden geldt.

De NAVO telt 29 lidstaten, waaronder de Verenigde Staten en veel Europese landen.

Harder optreden

Na de recente test van een waterstofbom, Noord-Korea's zesde en zwaarste kernproef tot nu toe, klinkt in het Westen de roep om extra sancties. De VS eist dat de Verenigde Naties harder optreden. Trump wil een olieboycot en een verbod op het inhuren van Noord-Koreaans personeel. Ook dreigt hij de financiële belangen van het regime te bevriezen en een boycot in te stellen tegen de handelspartners van Noord-Korea.

De nucleaire test was reden voor de Europese Unie om zwaardere sancties tegen het regime in Pyongyang te bespreken. EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespraken dat donderdag in Estland. De EU-landen scherpten de sancties in april ook al aan. Minister Bert Koenders zei eerder deze week te denken aan strafmaatregelen op het gebied van olie, textielproducten en maritieme industrie. Alles moet er volgens hem op gericht zijn militaire escalatie en miscalculaties te voorkomen.