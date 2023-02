NAVO stuurt zeecontainers naar Turkije voor tijdelijke huisvesting

UPDATE VS beschul­digt Rusland formeel van misdaden tegen menselijk­heid

Rusland maakt zich in Oekraïne schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat stelde de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zaterdagmiddag op een grote veiligheidsconferentie in München. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten deze beschuldiging richting Rusland formeel uitspreken. Samen met het Verenigd Koninkrijk noemt de VS de oorlog die gaande is in Oekraïne bovendien een ‘wereldoorlog’.