‘Nazaat’ Hitler krijgt geldboete voor misbruik 13-jarig meisje

Een Duitse man die beweert verwant te zijn aan de familie van Adolf Hitler, heeft een boete van achthonderd euro gekregen omdat hij een 13-jarig meisje tegen haar zin in zou hebben gekust. Een rechter in de stad Görlitz acht bewezen dat Romano-Lukas Hitler (69) zich opdrong aan het kind en zich schuldig maakte aan een vorm van misbruik. De man zelf ontkent en gaat in hoger beroep.

Volgens Duitse media is het slachtoffer de van oorsprong Poolse Ania R. die met haar ouders in Duitsland woont. Haar vader Piotr (60) wilde zijn garage via internet verkopen, waarna Hitler vrijwel direct enthousiast op de advertentie reageerde. In de officiële aanklacht tegen de man staat dat hij volgens de vader van het kind ‘overduidelijk meer interesse toonde in Ania dan in de garage’. ,,Vervolgens lokte hij mijn dochter met snoep naar zijn flat, gaf haar kleding en bloemen en opperde zelfs ooit met haar te willen trouwen”, aldus de vader. Nadat het meisje haar vader had verteld dat ‘pedofiel’ Hitler haar had gekust, deed Piotr aangifte bij de politie.

Romano-Lukas stelde na zijn aanhouding dat ‘niets was voorgevallen’. In de rechtbankstukken staat dat hij zijn omgang met het kind omschrijft als ‘onschuldig gedrag’. ,,Ik vond het leuk om samen met haar te zijn. Dat is alles.” De kussen die hij het meisje gaf, noemt hij ‘een gangbare manier om elkaar te begroeten’. De man is woest dat hij een boete kreeg. Hij stelt dat zijn leven al een hel is vanwege zijn achternaam. Om die reden, zo stelt hij, zou hij voor iets simpels als een zoen straf hebben gekregen. ,,Die naam is een loodzwaar kruis om te dragen. Dat wens ik niemand toe.”

De man stelt dat hij verwant is aan nazidictator Adolf Hilter (1889-1945) via de vader van de Führer: Oostenrijker Alois Hitler (1837-1903). Alois zou een jongere broer hebben gehad. De kleinzoon daarvan zou de vader van de veroordeelde Duitser zijn. Romano-Lukas Hitler beweert dat hij na de dood van zijn ouders geruime tijd in een Pools klooster door nonnen is verzorgd. Vervolgens werd hij geadopteerd door een Pools echtpaar dat zich later in Duitsland vestigde. Of de veroordeelde Duitser daadwerkelijk een echte Hitler is, is de grote vraag. Historici weten weinig over de ouders van de vader van Adolf Hitler. Dus ook niet of hij een broer had. De achternaam Hitler komt in Oostenrijk overigens in twee varianten voor: Hitler en Hiedler.