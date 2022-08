Nazimiljardairs: door pact met Hitler konden deze bedrijven ongehinderd groeien tijdens oorlog

met video Onafhanke­lijk­heids­dag Oekraïne overal gevierd, behalve in Oekraïne

In verschillende steden in Europa en elders in de wereld is stilgestaan bij de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Alleen in Oekraïne zelf bleef het rustig. Grote festiviteiten waren verboden uit angst doelwit te worden van een Russische aanval.

24 augustus