Nederland hoeft gewonde Syriëgangster niet terug te halen

Vader (32) verdrinkt na redden kinderen voor Duitse kust

11:20 Een 32-jarige man is in de Oostzee voor de Duitse kust verdronken nadat hij twee kinderen van 10 jaar juist had gered. De kinderen, een dochter van de man en de zoon van zijn partner, waren gisteren bij de plaats Ahrenshoop in problemen gekomen door de stroming bij een golfbreker.