Nederland is na Oostenrijk het populairste buurland van de Duitsers

Tienduizen­den schuifelen langs opgebaarde paus: ‘Je kunt zien dat hij geleden heeft’

Enkele tienduizenden gelovigen namen vandaag in Rome afscheid van de voormalige paus, Benedictus XVI. Zijn lichaam ligt de komende drie dagen opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek. ,,Er gaat niet zo vaak een paus dood in je leven.”

2 januari