Nederland krijgt miljoenen van Rusland wegens onterecht enteren Greenpeace-schip

Minister Blok heeft de schikking vandaag getroffen met zijn Russische collega Sergej Lavrov.

,,Vandaag heb ik met collega Lavrov overeenstemming bereikt in de Arctic Sunrise-zaak. Rusland en Nederland onderstrepen het recht op demonstratie op zee. Belangrijk ook in roerige tijden met elkaar in gesprek te blijven om resultaten te kunnen bereiken’’, reageert Blok.



In een verklaring erkennen beide landen het recht op demonstratie op zee. Over onderdelen van de overeenkomst is vooraf overlegd met Greenpeace. ,,Ik ben tevreden over de afwikkeling met Rusland. Rusland erkent in een gezamenlijke verklaring dat schepen in internationale wateren niet zomaar kunnen worden geënterd en opvarenden niet zomaar gearresteerd. Het is goed dat Rusland de politieke wil heeft getoond er met Nederland uit te komen”, aldus Blok.



Het in Den Haag gevestigde Permanente Hof van Arbitrage bepaalde in 2015 dat Rusland onrechtmatig had gehandeld met het vastleggen van het schip en het arresteren van de bemanning. De te betalen schadevergoeding bedroeg toen 5,4 miljoen euro. Rusland liet toen weten de autoriteit van het hof niet te erkennen en werkte op geen enkele manier mee aan het proces. Nederland had een schadevergoeding van 7 miljoen euro geëist. Daar is nu 2,7 miljoen van over.