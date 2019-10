Nederland niet achter migratie-akkoord om Italië en Malta te ontzien

In 1896 geboren monnik doet gooi naar titel oudste mens ooit: ‘Mijn geheim is nooit seks en veel yoga’

15:48 Swami Sivananda, een Indiase man die volgens zijn paspoort geboren is op 8 augustus 1896 en daarmee 123 jaar zou moeten zijn, is in overleg met het Guinness World Records boek om daarin vermeld te worden als oudste mens ooit. Die eervolle titel is nu nog in handen van Française Jeanne Calment die in 1997 stierf toen ze 122 jaar en 164 dagen was.