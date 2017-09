Nederland roept VN op tot steun voor Sint Maarten

De minister sprak de hoop uit dat de VN snel en flexibel zal inspelen op de behoeftes van de bevolking. ,,In deze tijden is er geen tijd voor bureaucratie'', aldus Koenders. ,,Het is een enorme klus om alles te herstellen", benadrukte hij.



Koenders besprak vandaag in het VN-hoofdkwartier in New York de verwoestingen door orkaan Irma met zijn Britse en Franse collega's en vertegenwoordigers uit de getroffen regio en VN-instellingen. De bewindsman pleit voor een speciale VN-gezant die zich bezighoudt met de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid.