Nederlander (17) al maanden vast in Spanje zonder aanklacht

Een Noord-Hollandse scholier zit al ruim vier maanden in voorarrest in Spanje. Twee minderjarige Britse meisjes beschuldigen hem van seksueel misbruik maar een officiële aanklacht is er (nog) niet. Volgens Charly T. (17) is de beschuldiging volledig gelogen.

Dat zegt hij in een telefonisch interview dat vanmiddag te horen was in het actualiteitenprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1. ,,De Spaanse justitie doet alsof ik een verschrikkelijk Masterplan had om twee minderjarige meiden dronken te voeren en daarna seksueel te misbruiken maar dat is niet zo. Ik ben geen zware misdadiger.’’

Charly T. werd medio augustus opgepakt aan het begin van de terugreis van een vakantie met zijn vader en broer in Alicante. Twee Britse meiden van 12 en 14 jaar hadden bij de politie aangifte tegen hem gedaan wegens seksueel misbruik.

Wodka

T. zou tijdens een afscheidsfeestje bij het gemeenschappelijke zwembad stiekem wodka in hun cola hebben gedaan. Daarna stak hij zijn vingers in de vagina van een van de tienermeisjes en vervolgens zijn penis in de mond van de andere, zo verklaarde de jongste van de twee. De oudste zei zich vrijwel niets meer te kunnen herinneren van de bewuste ochtend.

Volgens T. klopt er niks van de belastende verklaring. ,,Het is natuurlijk niet slim om 's morgens om tien uur met een fles Wodka naar een zwembad te gaan maar de beschuldiging is volledig gelogen. Daarom ben ik ook boos op de meiden’’, zegt hij boos over de telefoon.

Geen seksueel misbruik

T., afkomstig uit de omgeving van Alkmaar, kuste de twee meiden en vingerde de oudste maar met haar toestemming. Ze wilde volgens hem meer maar dat hield hij af, zei hij eind november tegen NRC Handelsblad. Van „seksueel misbruik” was volgens hem geen sprake.

De Westfries, die na de zomervakantie een hbo-opleiding in Den Haag zou beginnen, zit opgesloten in een jeugdinrichting in de bergen bij Alicante. Het is volgens hem een heropvoedingscentrum met een streng regime.

,,Enkele medewerkers zijn aardig tegen mij maar de meeste niet. Ze noemen de feiten waarvan ik word beschuldigd ‘verschrikkelijk’ en ik heb de indruk dat ze me soms harder aanpakken. Vooral ook als ik volgens hen niet luister maar dat komt omdat ik het Spaans vaak niet begrijp.’’

Vluchtgevaar

T.'s advocaat verzocht de rechter die oordeelt over de voorlopige hechtenis herhaaldelijk om die op te heffen maar kreeg telkens nul op het rekest. Het voorlopig laatste verzoek werd vrijdag afgewezen. Dit tot grote teleurstelling van de familie. Die had gehoopt dat Charly de kerstdagen weer bij hun zou vieren, zo verklaarden ze tegenover de IJmuider Courant.

Volgens Spanje-correspondent Rop Zoutberg vreest de Spaanse justitie dat T. bij vrijlating naar Nederland vertrekt en niet meer terugkomt bij een eventueel proces tegen hem. De officier van justitie die het onderzoek leidt, weet de rechter volgens hem telkens te overtuigen van het bestaan van dat ‘vluchtgevaar’.

Kamervragen

Twee Nederlandse Kamerleden willen opheldering over de zaak van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Het gaat om CDA-parlementariërs Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt. Ze vragen zich volgens het Noordhollands Dagblad af of Charly T. wel veilig is in de Spaanse jeugdinrichting.