Nederlander (26) schopt dronken en zwalkende Duitser (52) bewusteloos op Mallorca

Een 26-jarige Nederlander is op Mallorca gearresteerd voor het ‘zonder aanleiding’ bewusteloos schoppen van een dronken Duitser (52) die moeite had met lopen. Dat meldt de politie op het Spaanse vakantie-eiland.

Ze vermoedt dat alcohol de aanleiding was voor het incident omdat er volgens haar geen enkele relatie is tussen beide mannen, die logeerden in verschillende hotels. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis. De Nederlander is aangehouden wegens mishandeling, luidt het volgens lokale media in een persbericht van donderdag.

Het incident vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats op de Avenida Miramar in de badplaats El Arenal. Patrouillerende agenten zagen op het stuk boulevard een man met ‘duidelijke symptomen van dronkenschap en die moeite had met lopen.’ Even later kwam er een jongere man aan die ‘zonder een woord te wisselen’ tegen het slachtoffer duwde, hem daarna tegen de grond sloeg en tegen zijn hoofd begon te schoppen. De agenten kwamen direct tussenbeide en wisten te voorkomen dat de verdachte verder kon intrappen op het inmiddels bewuste slachtoffer, aldus de politie.

De verdachte bood volgens haar geen weerstand bij zijn arrestatie en zal voor de rechter worden gebracht.

Doodgeschopt

Het incident roept herinneringen op aan het drama met de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. Hij werd in juli 2021 op de boulevard in El Arenal op zijn hoofd geslagen, viel om en kreeg daarna enkele schoppen tegen het hoofd en bovenlichaam. De twintiger raakte bewusteloos en overleed vier dagen later als gevolg van hersenletsel in het ziekenhuis.

Negen verdachten uit Hilversum - 18 tot 20 jaar oud - werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij verschillende opstootjes die nacht op het vakantie-eiland. Acht van hen moesten uiteindelijk voor de rechter verschijnen. Drie werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Hoofdverdachte Sanil B. werd in november door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij werd als enige van de Hilversumse vriendengroep veroordeeld voor doodslag. Op zijn linkerschoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden. Vier medeverdachten kregen 30 maanden cel, de overige drie kregen lagere straffen.

De verdachten lieten in april 2023 bij de behandeling van het hoger beroep tegen hun veroordeling weten dat ze bereid zijn tot het opnieuw afleggen van verklaringen. Vijf van hen zitten vast. Alle verdachten ontkennen iets met de dood van Heuvelman te maken te hebben. Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de verdachten meer moet weten over die fatale avond dan tot nu toe gedeeld is en hoopt tijdens het hoger beroep meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie welke rol gespeeld heeft. Volgens het OM ‘is het proces van waarheidsvinding nog niet volledig’.

Volledig scherm Nederlandse vakantiegangers een jaar na de dood van Carlo Heuvelman bij de plek van het drama in El Arenal. © Videostill

Nederlandse patrouille

Een jaar na het drama met Heuvelman patrouilleerden voor het eerst ook Nederlandse agenten op Mallorca. Ze opereerden in gemengde teams met Spaanse collega’s in de drukste zones bij Playa de Palma, het 6 kilometer lange strand van de hoofdstad Palma de Mallorca tot aan El Arenal. Hoofddoel was ‘onbehoorlijk gedrag’ van vakantiegangers tegengaan, maar de Nederlandse agenten moesten met hun aanwezigheid volgens plaatselijke media ook bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij toeristen uit ons land.

Over onbehoorlijk gedrag gesproken: Nederlandse toeristen plaatsen vorige maand op socialemedia een filmpje waarin te zien was hoe een van hen een op het gezicht poepte van een andere toerist die lag te slapen op de betonnen rand langs de boulevard. De 25-jarige dader verklaarde later ‘ongelofelijk veel spijt’ te hebben van zijn ‘vernederende en walgelijke’ actie.

160 arrestaties

De politie in Playa de Palma arresteerde dit seizoen al 160 mensen tijdens nachtelijke patrouilles. Dat blijkt volgens Mallorca Zeitung uit statistieken die de nationale politie donderdag publiceerde. In de meeste gevallen ging het om berovingen. Agenten betrapten gemiddeld twee dieven per dag.