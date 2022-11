Nederlander (41) vlucht na dodelijk ongeluk in Spanje en wordt later bij tankstation aangehouden

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond 21.30 uur op een rijksweg in het noord-Spaanse Avinyonet de Puigventós, vlak boven Girona. De auto waarin de Nederlander zat, raakte frontaal in botsing met een andere auto. Daarin zaten een man en een vrouw van 54 en 63 jaar uit het stadje Figueres. Zij overleden ter plaatse aan hun verwondingen.

Arrestatie bij tankstation

Volgens Spaanse media reed de Nederlander zonder veiligheidsgordel en stak hij een doorgetrokken streep over, waarna hij op de verkeerde weghelft terechtkwam en frontaal op de andere auto klapte. In plaats van hulp te verlenen, sloeg de Nederlandse bestuurder van de Mitsubishi Outlander op de vlucht.

De man werd de volgende ochtend aangehouden bij een benzinestation in Vilafant, dat iets verderop ligt. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Wel werden in zijn auto grondstoffen voor drugs gevonden, schrijft het Spaanse ABC op basis van de politie. Agenten vermoeden dat de Nederlander in de nabije omgeving een drugshandel runt, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Voorgeleiding

De Nederlandse verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Figueres. Hij wordt formeel verdacht van ‘een misdrijf tegen de verkeersveiligheid’ en van ‘het verlaten van de plaats van het ongeval’. De verwachting is dat hij in de loop van deze week wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij lopende het onderzoek vast moet blijven zitten.