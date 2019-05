Nederlander beraamt huurmoord op ex maar dochter ontdekt dat op mobieltje

Een in Spanje woonachtige Nederlander is aangehouden op verdenking van het beramen van een huurmoord op zijn ex-vrouw. Hun minderjarige dochter ontdekte het moordplan volgens Spaanse media op haar mobieltje, nadat ze het toestel had uitgeleend aan haar vader.

Die vroeg of hij het mobieltje even mocht gebruiken omdat zijn eigen toestel het had begeven. Na teruggave ontdekte het meisje in berichten op haar smartphone informatie over het huurmoordplan. Ze waarschuwde haar moeder die de politie alarmeerde, meldt de krant El Periódico de Aragón.

Verdachte H.H.M. uit Alcañiz, een plaats in de regio Aragón in het noordoosten van Spanje, wilde de moord volgens de krant laten plegen door een huurmoordenaar uit Mexico. Die zou eind deze maand naar de Verenigde Staten vliegen, daar overstappen op een vlucht naar Madrid en van daaruit naar de woonplaats van de ex-vrouw van de Nederlander reizen om de klus te klaren.

Voorschot

De Nederlander, die elders in Spanje woont maar regelmatig in Alcañiz verblijft, zou de huurmoordenaar al een voorschot hebben betaald van 2.000 euro en hem daarna hebben laten weten dat hij na de moord meer geld zou overmaken via een bankrekening in de Verenigde Staten.

De verdachte had volgens de regionale krant ook al nagedacht over een alibi als de politie het lichaam van zijn ex eenmaal zou hebben gevonden. ,,Hij zou naar Puerto Venecia gaan (een groot winkelcentrum in Zaragoza) en zich laten filmen door bewakingscamera’s zodat niemand hem zou kunnen linken aan de plaats delict.”

Alibi