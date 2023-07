Nederlander die in Oostenrijk opgepakt werd voor ongeluk, nu verdacht van moord op zijn vrouw

De politie in Oostenrijk heeft bij toeval een 69-jarige Nederlander gearresteerd die wordt verdacht van moord op zijn vrouw (62), in de nacht van donderdag op vrijdag. De man werd opgepakt nadat hij bij een eenzijdig ongeluk agressief werd en probeerde te vluchten.

De man veroorzaakte vrijdagmorgen in alle vroegte een eenzijdig verkeersongeval op de snelweg A2 ter hoogte van Grafenstein in de deelstaat Karinthië. Omdat hij bekneld zat, rukte de brandweer uit. Die sprak achteraf van ‘een interventie die je niet elke dag meemaakt’.

‘Toen we ter plaatse kwamen troffen we een zwaar beschadigd voertuig aan', schrijft de brandweer op Facebook. ‘De duidelijk verwarde bestuurder trapte nog steeds op het gaspedaal maar kon niet verder rijden. Toen een collega vooroverboog om in het voertuig de sleutel uit het contactslot te verwijderen, viel de bestuurder hem aan. Na meerdere pogingen pogingen wist hij de sleutel te bemachtigen, waarna de centrale vergrendeling werd geactiveerd.’

Vluchten

Daarna wist de bestuurder het voertuig op eigen kracht te verlaten en probeerde te vluchten. ‘Hij gedroeg zich buitengewoon agressief en deinsde er niet voor terug om hulpverleners te verwonden. Met vereende krachten werd hij vervolgens overmeesterd’, aldus de brandweer.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm de © Feuerwehr Völkermarkt

Bizar sms’je

Voor de politie volgde daarna een niet-alledaagse zaak. De man, een Nederlander die in de streek woont, werd gearresteerd en meegenomen naar een politiebureau in Klagenfurt. Omstreeks 05.00 uur kwam er bij de centrale meldkamer een noodoproep binnen van een Nederlandse vrouw (40) die vertelde dat ze een bizar sms’je van haar vader had ontvangen: ‘Als je dit leest, leven je moeder en ik niet meer.’

Een politiepatrouille rukte uit naar de woning van het ouderpaar in Eberndorf en vond in de keuken het stoffelijk overschot van de 62-jarige moeder. Ze bleek door messteken om het leven te zijn gekomen. Over het motief van de man en de gang van zaken is nog niet bekend.

,,Er is een poging gedaan hem te verhoren maar dat is niet gelukt omdat de verdachte zich zeer agressief gedraagt, ook in zijn cel’’, zei politiewoordvoerder Mario Nemetz. Het is volgens hem nog onduidelijk of de 69-jarige Nederlander het eenzijdige ongeval op de A2 opzettelijk veroorzaakte om zichzelf van het leven te beroven na de moord. Ook is onduidelijk of hij onder invloed van alcohol verkeerde ten tijde van het misdrijf of het ongeval. ,,Na zijn arrestatie is een bloedtest afgenomen waarvan de uitslag nog niet bekend is.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het echtpaar woonde sinds januari 2023 in Eberndorf. © Google Street View

Onlangs verhuisd

Het voorlopige autopsierapport bevestigt volgens de zegsman dat het slachtoffer overleed als gevolg van ‘massief’ geweld. ,,Zeer waarschijnlijk door een stanleymes dat op de plaats delict werd gevonden’’, aldus de woordvoerder. De deelstaatrecherche onderzoekt de zaak. De verdachte verschijnt maandag voor de rechter-commissaris. Die beslist over zijn voorlopige hechtenis.

Het Nederlandse echtpaar woonde volgens Oostenrijkse media zo’n tien jaar in het Alpenland en verhuisde begin dit jaar van het district Hermagor, dichtbij de Sloveense grens, naar het ruim 100 kilometer oostelijker gelegen Eberndorf in het district Völkermarkt. Daar leefden ze ‘onopvallend’, verklaarden buren.