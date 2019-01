Nederlander doodgestoken in ‘drugshoofdstad’ van Colombia

videoEen 53-jarige Nederlander is in Colombia doodgestoken op straat. Dat gebeurde in Calí, de stad die wereldberoemd werd door het gelijknamige en beruchte drugskartel. Volgens de Colombiaanse politie verbleef het slachtoffer er sinds december.

Het misdrijf vond plaats omstreeks 05.50 uur plaatselijke tijd (11.50 uur Nederlandse tijd) voor de deur van een autozaak. Volgens plaatselijke media verbleef de Nederlander in een hostal (goedkoop hotelletje) in de buurt. Hij zou omstreeks 02.00 uur zijn thuisgekomen om ruim drie uur later weer te vertrekken.

,,Bij het naar buiten gaan, zei hij tegen de manager dat hij een persoonlijke kwestie moest oplossen’’, verklaarde politiechef Fabián Ospina vanmiddag tijdens een persconferentie.

Souteneurschap

Het slachtoffer werd volgens hem tweemaal met een mes gestoken in de hartstreek. Het motief voor de moord is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of de ‘persoonlijke kwestie’ waarover de Nederlander sprak, verband houdt met drugs.

Plaatselijke media spraken aanvankelijk over een beroving maar later over ‘een schijnbaar geval van souteneurschap’.

Feestweek

Voor zover de politie heeft kunnen achterhalen, kwam de Nederlander eind december naar de stad. Ze is tussen kerst en Oud en Nieuw het decor van La Feria de Calí, een carnaval-achtige feestweek die in het teken staat van muziek en dans met als hoogtepunt een salsamarathon.

Calí geniet wereldwijd bekendheid als de drugshoofdstad van Colombia. Dit vanwege het cocaïnekartel van de broers Rodriguez Orejuela. Ze waren in de jaren tachtig en negentig de grote concurrent van drugsbaron Pablo Escobar. Hij opereerde vanuit Medellin, de tweede stad van Colombia zo'n 400 kilometer noordelijker. Tussen beide kartels woedde jarenlang een paramilitaire oorlog.

Haven

Na de dood van Escobar, in 1993 naar verluidt doodgeschoten bij zijn onderduikadres door een speciale politie-eenheid die samenwerkte met Amerikaanse inlichtingendiensten, nam het Calí-kartel de macht over de cocaïnehandel in Colombia over. Het Calí-kartel werd medio jaren negentig min of meer ‘onthoofd’ met de arrestatie van de twee oprichters maar volgens onderzoekers namen oud-medewerkers van beide kartels de exportroutes over.

Ze vormden volgens de onderzoekers samen zo'n 200 kleinere kartels die nog steeds actief zijn en opereren vanuit de haven van onder andere Buenaventura, zo’n 100 kilometer van Calí.