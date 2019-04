Nederlander in Australische cel na agressief gedrag in vliegtuig

Een 26-jarige Nederlandse man zit vast in een Australische cel nadat hij zich vorige week ernstig heeft misdragen op een vlucht vanuit Kuala Lumpur (Maleisië) richting Perth in Australië. De Nederlander zou een bemanningslid en een medereiziger hebben aangevallen en geslagen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de man achter de tralies zit.

Nog tijdens de vlucht werd hij door andere passagiers overmeesterd en in de boeien geslagen door de bemanning. Volgens de Australian Federal Police mag hij niet op borgtocht vrij en moet hij binnenkort voor de rechter verschijnen. De Australische politie meldt dat passagiers die zich aan boord misdragen, altijd worden vervolgd. ,,We tolereren niet dat iemand de vliegveiligheid in gevaar brengt’’, aldus een politiewoordvoerder.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze op de hoogte van het incident. ,,We hebben contact gehad met de familie. We hebben van hen nog geen concrete hulpvraag ontvangen, maar we houden de situatie wel in de gaten’’, aldus een woordvoerder.

Wangedrag

Ook op Europese vluchten gebeuren regelmatig (gewelds)incidenten. Elke drie uur wordt de veiligheid aan boord van een vliegtuig binnen Europa in gevaar gebracht door wangedrag van een passagier. In zeventig procent van de incidenten is sprake van agressie. Gemiddeld een keer per maand loopt een situatie zelfs zodanig uit de hand, dat er een noodlanding gemaakt moet worden.

Het aantal incidenten is in 2018 met 34 procent gestegen ten opzichte van 2017, blijkt uit cijfers van het Europees agentschap voor de luchtvaartveiligheid EASA. De stijgende trend is zorgwekkend, stelt het agentschap. ,,Wat bijzonder verontrustend is, is dat deze incidenten een directe invloed hebben op zowel de veiligheid van bemanning als passagiers.”