Nederlander neemt Mercedes mee voor proefrit... naar Spanje

Dode en acht gewonden door aanval met keukenge­rei bij metro Lyon

19:50 Door een steekpartij op een metrostation in het Franse Villeurbanne, bij Lyon, is zaterdag een dode gevallen. Het gaat om een 19-jarige jongen. Minimaal acht mensen raakten gewond, van wie drie ernstig, meldt persbureau AFP. Een persoon zou in levensgevaar verkeren. De gewelddadige aanval gebeurde op het metrostation Laurent-Bonnevay in de voorstad van Lyon.