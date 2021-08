Nederlander op Belgische Most Wanted-lijst na meer dan tien jaar opgepakt in Duitsland

De Nederlander kreeg in 2011 vijftien jaar cel voor de moordpoging op Andy Dobbelaere uit Moerbeke-Waas. Dat gebeurde in 2007, bij de uitgang van paaldansclub De Harlekijn in Assenede. Toen Dobbelaere naar buiten kwam, sloeg een man hem met een zware krik op het achterhoofd. Hij bleef achter met een gapende hoofdwond. De dader vluchtte, maar werd herkend door een vriendin van het slachtoffer: het was Eric De Cocq van Delwijnen. Het motief voor de aanval was niet duidelijk. Al had de politie wel snel een theorie. Dader en slachtoffer hadden allebei een gerechtelijk verleden. Het ging mogelijk om een afrekening in het criminele milieu.