Nederlander probeerde Spanje per vliegtuig te ontvluchten na dodelijk ongeval Madrid

De Nederlanders horen bij een invloedrijke criminele organisatie die zich met name bezighield met internationale wapenhandel. In het onderzoek zijn achttien mensen gearresteerd en zijn meer dan 350 vuurwapens in beslag genomen.

Lees ook Nederlanders met busje vol oorlogswapens en munitie onderschept in Spanje

De bende bestaat voornamelijk uit inwoners van Nederland, Slowakije en Tsjechië. De Guardia Civil vermoedt dat zij meer dan 1500 vuurwapens hebben geleverd aan criminele bendes in verschillende Europese landen, waaronder Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Portugal en Zweden.

De criminelen haalden de wapens uit Slowakije en bouwden ze om tot vuurwapens met de oorspronkelijke kalibers. Die wapens verkochten ze vervolgens aan criminele organisaties. In de auto van de gevluchte Nederlander die het dodelijke ongeval veroorzaakte, werd in september 2019 al zo'n omgebouwd machinegeweer aangetroffen. De verdachte zou bezig zijn met de voorbereiding van een levering.

Het grootschalige onderzoek naar de wapenhandelaars begon begin vorig jaar, nadat meerdere landen, waaronder Spanje, beslag legden op dergelijke wapens. Bij Europol, het in Den Haag gevestigde samenwerkingsbureau van de politiediensten van de Europese Unie, is een zogeheten taskforce opgericht om de wapenleveranciers voor de rechter te brengen. Nederland maakt deel uit van deze taskforce, samen met België en zes andere landen.

Brabanders

Eerder deze maand werden in het Brabantse Oss twee Nederlanders aangehouden vanwege betrokkenheid bij een misdaadsyndicaat dat vuurwapens vervaardigt en levert. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om dezelfde organisatie als die door de Guardia Civil ontmanteld is. Op vier adressen in Oss en een in Dinteloord zijn huiszoekingen geweest. Tegelijk werden in Tsjechië doorzoekingen gedaan en werden daar twee verdachten aangehouden van 37 en 45 jaar oud.

De aanleiding voor het onderzoek was een aangetroffen partij van 22 vuurwapens, verborgen in een pallet met potgrond bij Hoek van Holland, die onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk. In het onderzoek, met de naam 26Bridport, zijn eerder aanhoudingen verricht. Een 55-jarige man uit Oss zit sinds zijn aanhouding op 8 juni dit jaar vast. In zijn voertuig werd een partij vuurwapens aangetroffen. Ook werd eerder een leverancier van wapens aangehouden. Dat was op 14 september dit jaar.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: