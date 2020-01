Nederlander verkoold aangetroffen in uitgebrande camper Portugal met hond naast zich

De man en zijn hond werden aangetroffen op een camperplaats bij de Odivelas-dam in Ferreira do Alentejo, in het zuiden van Portugal. Het wrak werd afgelopen woensdag ontdekt door een agent op patrouille. De caravan heeft een Nederlands kenteken.



De camper werd volledig door het vuur verwoest. ,,De man met een Nederlandse nationaliteit en zijn hond zijn op tragische wijze het slachtoffer geworden”, aldus de Portugese krant.



Volgens de Portugese politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf. De Portugese autoriteiten hebben contact opgenomen met de Nederlandse ambassade in Lissabon om te proberen het slachtoffer te identificeren.



De Odivelas-dam, die naast de nationale weg 257 ligt, is populair bij kampeerders.