Nederlander voor Zwitserse rechter wegens brute seksmoord en beroving ‘draaiorgel-Fredy’

Een 42-jarige Nederlander staat vanaf donderdag in Zwitserland terecht voor de roofmoord op een 62-jarige draaiorgelverzamelaar in het kanton Sankt Gallen, in 2016. De vermeende dader en het slachtoffer hadden volgens de aanklacht een seksuele relatie en ontmoetten elkaar op een internetplatform. Verdachte Ronnie W. werd een maand na de moord gearresteerd in Thailand.

Hij moet voor de rechter verschijnen in Lichtensteig en is aangeklaagd voor moord en diefstal, melden Zwitserse media. De Nederlander zou Fredy Künzle in de nacht van 2 op 3 mei 2016 hebben vermoord terwijl ze seks hadden in de woonkamer. W. ging naar eigen zeggen naar de keuken om water te drinken, pakte een mes en stak daarmee in op de Zwitser terwijl hij diens mond dichthield. Omdat hij dacht dat zijn slachtoffer nog ademde, deed hij hem een plastic zak over het hoofd om hem te doen stikken. Daarna stak W. met een ander voorwerp op de zestiger in om het lichaam vervolgens onder het bed te verstoppen, citeert de Zwitserse nieuwssite FM1 uit de aanklacht.

Daarna zou Ronnie W. zijn slachtoffer hebben beroofd van geld en enkele horloges ter waarde van een paar duizend euro en naar Thailand zijn vertrokken. Een maand later werd hij gearresteerd in de bij toeristen populaire stad Pattaya. De Nederlander werd in januari 2017 uitgeleverd aan Zwitserland en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Uitgenodigd

Een van de dochters van het slachtoffer verklaarde destijds tegenover de Zwitserse krant Blick dat W. een paar weken bij haar vader wilde blijven en dat hij op doorreis was. Een buurman verklaarde dat de Nederlander een week of vier voor de moord verscheen en Fredy hielp bij diens werkzaamheden, het repareren van mechanische muziekinstrumenten voor verzamelaars van over de hele wereld.

Volgens het OM had de Zwitser de Nederlander begin maart uitgenodigd in zijn woning in Thailand, waar hij woonde met zijn toenmalige vriendin. Het bezoek zou enkele weken hebben geduurd en puur seksueel van aard zijn geweest. Daarna nodigde Fredy Künzle hem uit in zijn appartement in het Zwitserse Lichtensteig. De Nederlander zou er vanaf eind april 2016 hebben verbleven, aldus de aanklacht.

Opvolger

Fredy Künzle, die aan een longziekte leed, was een bekende in Lichtensteig. Hij werd volgens Zwitserse media ‘draaiorgel-Fredy’genoemd. Dit omdat hij sinds 1976 een museum voor draaiorgels, speeldozen en andere mechanische muziekinstrumenten runde en tal van draaiorgelevenementen organiseerde in het ongeveer 1800 zielen tellende plaatsje. Hij was twee dagen voor zijn dood geëerd voor zijn werk. Künzle zou in de zomer van 2016 zijn 40-jarig jubileum hebben gevierd en zocht al geruime tijd een opvolger. Zijn dochters Nadja en Eliane zetten het levenswerk van hun vader voort.