Nederlanders aangehouden met grote hoeveelheid drugs op festival Sziget

Dakloze Australiër wordt piepjonge miljonair: ‘Ik sliep onder een brug, maar durfde niet om hulp te vragen’

11 augustus Op 17-jarige leeftijd raakte de Australische Harry Sanders (21) dakloos, maar vier jaar later is hij miljonair. De rauwe realiteit van het leven op straat was voor hem heel moeilijk, maar uiteindelijk is hij daar wel rijk van geworden. Dat vertelt de jonge miljonair in een openhartig interview met het Australische 7news.