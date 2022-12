Nederlanders gestrand in Peru door gesloten vliegvelden; ‘het is grimmig hier’

UPDATEDoor de massale protesten in Peru zijn tientallen Nederlanders gestrand in het Zuid-Amerikaanse land. Ze kunnen niet weg doordat sommige vliegvelden zijn gesloten en bussen en treinen voorlopig niet rijden. ‘Het is veel grimmiger geworden.’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat tot nu toe enkele tientallen landgenoten zich hebben gemeld. ,,Voornamelijk omdat ze hun reis niet konden vervolgen. We raden Nederlanders aan zich aan te melden bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo weten we waar iedereen zich bevindt en hoe we ze kunnen bereiken. We houden Nederlanders op deze manier zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen’’, aldus een woordvoerder van het ministerie. De ambassade adviseert Nederlanders in Peru bovendien om zich te registreren bij het Peruaanse ministerie van Toerisme. Het reisadvies voor Peru is door de politieke onlusten gewijzigd van geel naar oranje, dit betekent dat wordt afgeraden om vakantie te vieren in dit land.

Volledig scherm Leonie van Iersel met kinderen van haar school in een sloppenwijk in Lima. © Leonie van Iersel ,,Het is hier heel grimmig. Er zijn protesten en rellen. Vliegvelden staan in brand. Er vertrekken vanuit Lima de hele tijd militaire vliegtuigen om materieel en militairen te droppen in de gebieden waar de opstanden zijn’’, zegt Leonie van Iersel terwijl op de achtergrond politiesirenes klinken. Ze woont al vijfenhalf jaar in hoofdstad Lima waar ze een school voor kansarme kinderen runt met haar stichting Con Pazion. ,,Ik woon op 5 kilometer van het centrum. Hier is het nog rustig, maar dat kan zo omslaan. De ambassade zegt dat we voor onze veiligheid moeten zorgen en binnen moeten blijven. Dat hoeft nog niet maar heb wel voor twee weken water en eten in huis voor het geval dat hier de vlam in de pan slaat. ’’

De 44-jarige vrouw, afkomstig uit Haarlem, maakt zich ook zorgen om haar school. ,,Er zitten 700 kinderen op. We waren bezig met de voorbereiding van de kerstviering, maar nu moest de school dicht. Het was chaos, mensen gingen hamsteren, voedsel en wc-papier enzo.’’

Corruptie

De onrust ontstond vorige week nadat president Pedro Castillo werd afgezet nadat hij had geprobeerd het parlement te ontbinden. Castillo werd beschuldigd van onder meer corruptie. Zijn vice-president Dina Boluarte volgde Castillo op, maar dit wordt niet geaccepteerd door zijn aanhangers. Zij roeren zich al dagen. Bij de betogingen vielen al zeker 7 doden. De autoriteiten hebben voor het hele land voor minimaal dertig dagen de noodtoestand uitgeroepen.

Volledig scherm Gestrande toeristen in de rij bij het treinstation in de buurt van Machu Picchu in Peru. Ze kunnen niet weg doordat de treinen niet meer rijden door onlusten in het land. © AFP

Door de protesten ligt dus een groot deel van het trein-, vlieg- en busverkeer stil. Een van de gevolgen hiervan is dat bij de toegangspoort tot Inca-ruïne Machu Picchu zo'n 779 toeristen van verschillende nationaliteiten zijn gestrand. De enige manier om comfortabel te reizen tussen de historische ruïnes en de stad Cuzco, 110 kilometer verderop, is per trein. Door demonstraties in Cuzco rijden er voorlopig geen treinen meer. Spoormaatschappij Peru Rail heeft het treinverkeer stilgelegd uit vrees voor blokkades op het spoor, en om de veiligheid van passagiers te verzekeren.

Evacuatietrein

De regering zou om hulp zijn gevraagd om de rugzaktoeristen per helikopter te evacueren. Een Nederlands stel, hun namen zijn bekend bij de redactie, kan sinds dinsdag geen kant meer op. ,,We verblijven in een hotel vlakbij Machu Picchu. Maandagavond werd om 22.15 uur gemeld dat er drie kwartier een evacuatietrein zou rijden richting Cuzco. Tja, wij sliepen toen al en hebben daar niks van meegekregen. Een dag later was het te laat. Elke dag lopen we naar het treinstation om te vragen wanneer de treinen weer gaan rijden. ‘Misschien morgen’, krijgen we tot nu toe te horen. Niemand weet het’’, aldus de Nederlanders. Ze zouden morgen vanuit Cuzco richting Colombia vliegen, maar niet alleen de treinen rijden niet, ook het vliegtuig in deze plaats is gesloten. ,,Afwachten dus, we kunnen niets anders. Eén voordeel: ze hadden bij de ruines van Machu Picchu nog nooit zo weinig toeristen gezien.’’



Mark uit Bemmel bevindt zich samen met zijn vrouw in een hotel in de Peruaanse hoofdstad Lima. ,,We kregen van alle kanten het advies om zo snel mogelijk naar Lima te gaan. Gelukkig hadden we een huurauto en zijn we niet afhankelijk van het openbaar vervoer. Als het goed is vertrekt vanavond ons vliegtuig richting Miami, we hopen dat de luchthaven hier wel openblijft.’’ De twee zijn precies een week in Peru, eigenlijk zouden ze een droomreis van 4,5 week maken. ,,Helaas, dat gaat ‘m dus niet worden, te onrustig. Gisteren reisden we tussen Paracas en Lima en zagen we heel wat onrust en blokkades onderweg. Er is echt een oproer aan de gang, zeker in het gebied rond de steden Paracas en Ica.’’

Volledig scherm De toeristenmagneet van Peru: Machu Picchu. © AP

Calamiteitenfonds

De brancheorganisatie voor reisorganisaties ANVR geeft aan dat het Calamiteitenfonds op korte termijn zal bepalen of er in Peru sprake is van een calamiteit of niet. ,,Als de commissieleden van dit fonds bepalen dat het zo is, kunnen Nederlanders worden gerepatrieerd. Wij begrijpen dat met name kleinere en in Zuid-Amerika gespecialiseerde reisorganisaties melding hebben gedaan van reizigers die in Peru verblijven’’, aldus ANVR-woordvoerder Hanita van der Meer.

Onrust in Peru



De situatie in Peru is door alle politieke ongeregeldheden in een week tijd snel achteruitgegaan. De 53-jarige Pedro Castillo, een voormalig leraar en vakbondsleider uit de Andes, won in juni 2021 met een kleine meerderheid de presidentsverkiezingen van zijn rechtse rivale Keiko Fujimori, dochter van voormalig president Alberto Fujimori. Het was een lastige keuze voor de Peruanen: aan de ene kant een docent zonder politieke ervaring en een links gedachtegoed. Aan de andere kant de ultrarechtse Fujimori, dochter van een oud-president die een celstraf van 25 jaar uitzit vanwege een meervoudige moord.



Toch koos een nipte meerderheid van de bevolking uiteindelijk voor de man die, getooid met cowboyhoed, vooral de stem vertolkt van het arme platteland. Castillo kreeg het, mede door zijn gebrek aan ervaring, het missen van de juiste connecties en de invloed van Fujimori, zwaar te verduren als president. Er waren meerdere wisselingen in zijn kabinet, na zeventien maanden regeren was Castillo al toe aan zijn vijfde (!) premier.



Castillo werd vorige week opgepakt nadat hij had geprobeerd het Peruaanse parlement te ontbinden, terwijl het congres bezig was met een kansrijke procedure om hem af te zetten op verdenking van corruptie en nepotisme. De openbare aanklagers willen dat Castillo achttien maanden in preventieve hechtenis blijft. De aanhangers van Castillo gaan sindsdien de straat op om te demonstreren. Ze vinden dat de politicus onterecht is afgezet en eisen het vertrek van zijn opvolger Dina Boluarte, de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van Peru. Boluarte was vicepresident in de regering van Castillo. Ze zal vervroegde verkiezingen uitschrijven, waarschijnlijk eind volgend jaar of begin 2024. Volledig scherm Aanhangers van de afgezette president Castillo blokkeren onder meer de Pan-American North highway in het land, waardoor er kilometers lange files staan van met name vrachtwagens. © AP