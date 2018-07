Nederlanders gewond bij mesaanval in Duitse bus

Ooggetuigen vertelden dat de dader, een 34-jarige man van Iraanse afkomst, in de volle lijnbus van Lübeck naar Travemünde een keukenmes tevoorschijn haalde en mensen begon te steken. De chauffeur stopte de bus onmiddellijk en opende de deuren, waardoor inzittenden konden vluchten. In het handgemeen dat vervolgens ontstond slaagden passagiers erin om de dader te overmeesteren en over te dragen aan de politie, zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Lübeck.

Onder de gewonden zijn ook twee Nederlanders uit Friesland. Één van hen raakte gewond toen hij terug de bus in ging om andere passagiers te redden. Op dat moment werd hij neergestoken door de dader. De man ligt op het moment in het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Wel is bekend dat zijn ouders bij hem zijn. Het duo was op vakantie in Hamburg samen met nog twee andere Friezen.