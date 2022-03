‘Nederlanders gewond geraakt bij raketaanvallen op militaire basis in Oekraïne’

Vreemdelingenlegioen

Op de basis in Yavoriv komen de buitenlanders aan die zich in Oekraïne hebben aangemeld om mee te vechten tegen de Russen. Ze worden er ook getraind. De basis bevindt zich op minder dan 25 kilometer van de grens met Polen. Snitselaar is naar eigen zeggen aangesteld door de Oekraïense ambassade. Hij verzorgt onder meer het vervoer naar Oekraïne en zorgt voor het contact met de Nederlandse vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

Time-journalist Simon Schuster meldt op Twitter eerder vandaag het volgende over de raketaanvallen: ‘Toen Rusland afgelopen nacht de basis bij Lviv bombardeerde, moest het ervan uitgaan dat er waarschijnlijk Amerikanen zouden worden gedood of verwond. Een coördinator van buitenlandse vrijwilligers in Oekraïne vertelde me dat de basis een knooppunt was voor duizenden van hen, die van over de hele wereld kwamen om Oekraïne te helpen. Ik ontmoette sommigen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië. Dit is waar Amerikaanse en andere NAVO-instructeurs de meeste Oekraïners trainen. Ik was er gisteren nog. Het is vlakbij de Poolse grens. Ernstige escalatie van de kant van Rusland.’