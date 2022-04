Nederlanders in Frankrijk volgen verkiezingen: ‘Vooral veel geruzie tussen de kandidaten’

‘Strijdlust Fransen spreekt me aan’

‘In Nederland werkte ik met kinderen, op een peuterspeelzaal en in de buitenschoolse opvang. Nu hebben we een chambre d’hôtes, twee huisjes, een safaritent en een minicamping met vier plaatsen. In ons dorpje staan 21 huizen. Elke vrijdag komen we met de vrouwen samen. We organiseren dingen: samen pannenkoeken bakken op feestdagen bijvoorbeeld. Ik zit ook in de gemeenteraad. Kort geleden heb ik ervoor gezorgd dat we een nieuwe uitbater van het dorpsrestaurant kregen. Er zit nu een superleuk stel in. Het zijn twee mannen, dus dat is wel even wennen voor enkele bewoners. Sommigen zijn nogal conservatief. Maar het gaat hartstikke goed. Eén van die mannen is ook kapper, dus we hebben nu zelfs een kapper in ons dorp!