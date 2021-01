Nederlanders opgepakt die gelinkt worden aan plofkraken

De plofkraken vonden plaats bij filialen van Bpost in Zaventem en Dilbeek, begin 2002. ,,Verder onderzoek heeft aangetoond dat dezelfde verdachten of organisatie gelinkt worden aan beide feiten”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. ,,Op sporen en achtergelaten voorwerpen werd DNA aangetroffen waardoor twee verdachten met Nederlandse nationaliteit geïdentificeerd werden. Het duo werd opgepakt in Nederland.”

350.000 euro

De eerste plofkraak vond plaats in de vroege ochtend van dinsdag 14 januari. Door middel van gas werd rond 4.30 uur de geldautomaat van het postkantoor in Zaventem opgeblazen. Op camerabeelden was te zien hoe zeker twee daders met 350.000 euro aan de haal gingen. Vermoedelijk werd het geld wel onbruikbaar gemaakt door ontplofte inktcassettes, een veiligheidssysteem.

Aanslag

Op 6 februari 2020, 23 dagen na de plofkraak in Zaventem worden omwonenden van het postkantoor in Dilbeek opgeschrikt door een verschrikkelijke knal. Sommigen dachten zelfs aan een aanslag. Opnieuw een plofkraak met behulp van gas, opnieuw in de rand rond Brussel en opnieuw vlak voor 4.30 uur.



Een buurvrouw gaf aan dat ze een kleine zwarte sportauto voor het kantoor had zien staan met een persoon achter het stuur. Nadat hij toeterde sprongen twee kerels met één of meerdere witte zakken bij zich in de auto. De daders maakten zich pijlsnel en met veel lawaai uit de voeten.

Ravage

De ontploffingen veroorzaakten overigens heel wat schade waardoor beide postkantoren lange tijd gesloten bleven. Beide feiten werden gepleegd in een periode dat België geplaagd werd door plofkraken, maar dan voornamelijk in de grensstreek in de provincies Antwerpen en Limburg.

