Nederlanders stelen vluchtauto en gijzelen Duitse vrouw na plofkraak: ‘Geheel nieuwe dreiging’

Ze bliezen zaterdag omstreeks twee uur 's nachts een geldautomaat op van een Sparkasse-filiaal in Torfhaus, zo’n 60 kilometer onder Braunschweig. Daarna gingen de drie plofkrakers er vandoor, maar zo’n 10 kilometer verderop, ter hoogte van het dorp Braunlage, kregen ze een ongeluk met hun vluchtwagen. De Nederlanders wachtten daarna uren op een gelegenheid hun weg te kunnen vervolgen.

Die gelegenheid diende zich omstreeks 08.00 uur aan, toen ze een inwoonster zagen die boodschappen wilde gaan doen met haar auto. Ze wachtten de vrouw op en dwongen haar daarna de autosleutels af te geven en in te stappen. Getuigen alarmeerden de politie, die een grootscheepse zoekactie lanceerde. Agenten wisten de Ford tot stoppen te brengen bij de plaats Osterode am Harz, zo’n 30 kilometer westelijker. Zowel de plofkrakers als hun gijzelaar bleven ongedeerd, meldden regionale media.

Geheel nieuwe dreiging

Het Openbaar Ministerie (OM) in Osnabrück, waar een speciaal team van justitie en politie zich bezighoudt met onderzoek naar plofkraken, spreekt van een ‘geheel nieuwe dreiging’ door de handelwijze van de plofkrakers. ,,Ze reden ongeveer een half uur met hun gijzelaar in westelijke richting. We gaan ervan uit dat ze weer naar Nederland probeerden te komen’’, zei woordvoerder Alexander Retemeyer zaterdagavond in het NDR-nieuwsprogramma Hallo Niedersachsen. De drie verdachten komen volgens hem uit de regio Utrecht. ,,Daar bevindt zich een zwaartepunt van groepen plofkrakers.’’

De Nederlanders zijn na hun arrestatie overgebracht naar Osnabrück. Onderzoek moet uitwijzen of ze betrokken waren bij andere plofkraken. Het OM kan zich volgens de zegsman ‘niet voorstellen’ dat de drie verdachten voor de rechtszaak tegen hen nog voorwaardelijk zullen worden vrijgelaten.

Recordjaar

In Duitsland werden nog nooit zoveel geldautomaten opgeblazen als vorig jaar. Het waren er begin december al zo’n 450, meldde Welt am Sonntag. De krant baseerde zich op informatie van deelnemers aan de conferentie van deelstaatministers Binnenlandse Zaken, die over de problematiek vergaderden. In 2021 waren bijna zestig plofkraken minder geregistreerd (392). In 2020 ging het om 414 plofkraken, maar liefst 65 meer dan in 2019.

Het aantal plofkraken waarbij de daders explosieven gebruikten in plaats van de geldautomaten op te blazen door er gas in te laten lopen, steeg in 2020 spectaculair met maar liefst 516,7 procent. Dat was volgens de federale recherche ‘hoogstwaarschijnlijk’ toe te schrijven aan preventiemaatregelen van de exploitanten van de geldautomaten (bijvoorbeeld gasneutralisatiesystemen) en meer preventieve maatregelen in Nederland. ‘Vooral de nachtafsluiting of de technische sluiting van geldautomaten in Nederland heeft waarschijnlijk geleid tot een verplaatsingseffect naar Duitsland’, klonk het.

Audi-bende

Leden van het speciale onderzoeksteam in Osnabrück gaan ervan uit dat veel plofkraken kunnen worden toegeschreven aan een crimineel netwerk in Nederland, bestaande uit een paar honderd man met een hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse migratieachtergrond.

De Nederlandse plofkrakers staan bekend als de Audi-bende. De naam verwijst naar de krachtige, snelle en meestal gestolen wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. Deze criminele groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

Volledig scherm De plofkrakers sloegen toe bij dit Sparkasse-filiaal in Torfhaus in de Boven-Harz. © Videostill NDR