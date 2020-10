Nederlanders voor Duitse rechter wegens runnen ‘drugs- en kinderpornobunker’

In Duitsland begint morgen een unieke rechtszaak over een ondergronds computercentrum gerund door Nederlanders. Ze verhuurden in een voormalige bunker ruimte op servers die door klanten werd gebruikt voor illegale transacties via het darknet, variërend van de verkoop van drugs en wapens tot het versturen van kinderporno en moordopdrachten. De grote vraag is: wisten de serverbeheerders van de illegale praktijken van hun klanten?

Ja, zegt het Openbaar Ministerie (OM) in Koblenz. Het beschuldigt de vier Nederlanders, drie Duitsers en een Bulgaar, die volgens haar verantwoordelijk waren voor de cyberbunker, van het ondersteunen en promoten van de illegale activiteiten. Dit, door het beschikbaar stekken van de servers. Daardoor zijn ze medeplichtig aan zo'n 250.000 strafbare feiten gepleegd tussen begin 2014 en medio 2019, aldus het OM.

Het bedrijf achter de cyberbunker, Calibour Gmbh, maakte volgens haar reclame voor ‘bulletproof’ hosting in hun ‘nucleair bestendige’ datacentrum en garandeerde dat de computers beschermd waren tegen elke aanval van buitenaf. Ook hanteerden ze prijzen die drie tot vier keer boven de huurprijzen voor ruimte op legale servers lagen. Daarmee richtten ze zich in de ogen van het Openbaar Ministerie op klanten in de digitale onderwereld.

Dat blijkt ook uit de manier van zakendoen, redeneert het OM. Zo konden klanten anoniem ruimte op een server huren, cash en in bitcoins betalen en hoefden ze niet akkoord te gaan met algemene voorwaarden. Bij vermoedens van schadelijke content op de servers werden weliswaar misbruikmeldingen gestuurd, maar ondernam het hostingbedrijf geen verdere actie. Sterker nog: bij de waarschuwingen zat een aanbod voor extra beveiliging in de vorm van versleutelingsopties tegen een meerprijs, zo verklaarde een medewerker tegenover de politie. Deze zogenaamde ‘stealth service’ zou de websites onzichtbaar maken.

Darknet-marktplaatsen

Uit onderzoek van de harde schijven van de 403 servercomputers bleek volgens het OM dat er onder andere Wall Street Market op draaide, een darknet-marktplaats voor drugs, vervalste documenten, malware, illegaal verkregen toegangsgegevens tot zelfbedieningsstations voor pakketten, PayPal-rekeningen en illegaal verkregen creditcards. Ook werden onder andere de illegale marktplaatsen Fraudsters (vals geld, gestolen data, computerfraude, valse identiteitspapieren en illegale handel in receptplichtige geneesmiddelen) en Flugsvamp gehost (de grootste marktplaats voor de handel in drugs en geneesmiddelen op recept in Zweden).

Ook werd een link ontdekt met daarop 6.581 darknet-websites met frauduleuze Bitcoin-loterijen en illegale marktplaatsen voor verdovende middelen, wapens, moordopdrachten en kinderporno. De cyberbunker huisvestte tevens de gegevens van de pan-Europese extreemrechtse Identitaire Beweging.

Hoofdverdachte

Hoofdverdachte is de 60-jarige Herman Johan X., geboren met de achternaam V-D in het Gelderse Renkum, maar nu geregistreerd in Singapore. Hij kocht de voormalige legerbunker met vijf ondergrondse verdiepingen en een oppervlakte van 50 bij 50 meter in 2013 voor 450.000 euro. De Nederlander deed zich in contact met klanten voor als ‘Jordan Robson’. De andere Nederlandse verdachten zijn 50, 33 en 25 jaar oud. Het zou gaan om zijn zoons en een 50-jarige man die fungeerde als manager.

De drie Duitse verdachten zijn 52, 24 en 20 jaar. De oudste was volgens het OM de boekhouder van de cyberbunker, de andere twee hielden zich bezig met de IT en en techniek. De 39-jarige Bulgaar zou als bewaker, verzorger van de vier waakhonden en klusjesman hebben gewerkt. Ze staan niet terecht in Koblenz maar voor de rechtbank in Trier, waar mee ruimte is voor het naleven van de 1,5 meter-regel en hygiënevoorschriften vanwege het coronavirus.

Ontkenning

X. verklaarde na zijn arrestatie tegenover de politie dat ze ‘de verkeerde’ hadden. ,,Ik heb alleen maar legale klanten en heb geen kennis van strafbare feiten’’, citeerden Der Spiegel en de NDR uit de verhoorverslagen. De volgende dag verklaarde hij ‘verontrust’ te zijn door de hoeveelheid illegale activiteiten die door de servers in de bunker stroomde. ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest”, aldus het Duitse weekblad en de Noord-Duitse openbare omroep.

Ze stuurden de Nederlander later 65 vragen waarvan hij de meeste beantwoordde. X. ontkende willens en wetens zaken te hebben gedaan met criminelen. ,,Onze servers zijn te vergelijken met kluisjes bij banken”, schreef hij. ,,Geen enkele bankmedewerker controleert wat erin zit. Zonder de sleutel van de klant kunnen ze dat eigenlijk niet.’’

Volledig scherm Met alle beeldschermen en veertien mobieltjes naast elkaar leek het kantoor van X. volgens speurders wel een 'commandocentrum'. © Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz