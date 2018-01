Nederlanders 'wereldberoemd' na geintje tijdens waterballet Thailand

Jamie van der Jagt (24), Thomas de Ruiter (22) en Brian Duker (22) kunnen het nog steeds nauwelijks geloven. ,,We waren een heuse attractie. Alsof we optraden in een circus", zegt de oudste van de drie over de telefoon vanuit het eiland Koh Tao.

Zwembanden

Volledig scherm De drie Almeerders gooien al spelevarend een balletje over. © Privéfoto Hij had zich geen beter begin van zijn vakantie kunnen dromen. Van der Jagt arriveerde gisteren vanuit Nederland in Thailand en voegde zich bij zijn twee vrienden op het eiland Koh Samui. ,,Opeens begon het gigantisch te hozen. Na een kwartier stonden we al tot onze enkels in het water. We besloten naar ons hotel te gaan maar zagen op een nabijgelegen kruispunt zoveel water staan dat een van mijn vrienden riep: laten we zwembanden kopen bij de winkel op de hoek en dan dobberend een balletje overgooien. Zogezegd zo gedaan. We hadden onze zwembroeken toch al aan."

,,Binnen de kortste keren stonden er een stuk of 50 toeschouwers", zegt Van der Jagt. ,,Iedereen schuilde voor de regen en vond het grappig dat wij ronddobberden en een balletje gooiden alsof er niets aan de hand was. Mensen begonnen te fotograferen en filmen. Hartstikke leuk maar na een poosje voelden we ons een beetje opgelaten. Terwijl wij aan het spelevaren waren, hadden automobilisten en scooterrijders steeds meer moeite om door de watermassa te komen. Daarop besloten hen een handje te helpen met wegduwen en op het droge zetten. Toen kregen we applaus van onze toeschouwers."

Volledig scherm Na een tijdje besloten de jongens de scooterrijders en automobilisten te helpen. © Privéfoto

'You guys are famous'

Eenmaal weer in hun hotel, regende het reacties. Van alle kanten kregen ze complimenten voor hun typisch Hollandse waterpret. ,,Meisjes die we ontmoet hadden, lieten via social media weten dat ze het filmpje van ons hadden gedeeld en dat we al beroemd waren in bijvoorbeeld Bulgarije. Een vrouw uit Estland meldde dat ze foto's van ons had gedeeld op loop.com mét een linkje naar ons filmpje op Facebook. Ze dacht dat wij Engelsen waren omdat we Engels spraken maar veranderde dat na ons contact in dutch."

Volledig scherm Alsof er niets aan de hand is dobberen de drie vrienden in de ondergelopen straat. © Privéfoto Als klap op de vuurpijl kwam het hotelpersoneel naar het trio toe met de tekst: You guys are famous. Van der Jagt: Aanvankelijk begrepen we niet goed waarop ze doelden. Tot de receptionist ons vertelde dat we het Thaise nieuws hadden gehaald met als headline 'drie jonge buitenlanders spelen tijdens hoosbui op straat' en zelfs te zien waren geweest op Channel 3, zeg maar de Thaise RTL."

Almere

Supervet, vinden de drie Almeerders. ,,Heel mooi om mee te maken en we hebben genoten. Voor mij ook heel raar om op je eerste vakantiedag al te scoren op het internet met een filmpje dat inmiddels ruim 50.000 keer werd bekeken en wereldberoemd te zijn", grinnikt Van der Jagt.

De drie hebben inmiddels ook succes in hun thuisbasis, blijkt uit reacties van familie, vrienden en andere Almeerders op Facebook. Volgens Van der Jagt ook te danken aan het feit dat ze alle drie in Almere werken. ,Ik bij de Jumbo, Brian is fietsenmaker en Thomas werkt bij een tuincentrum." Hoewel ze nog twee weken voor de boeg hebben, is de trip naar Thailand nu al geslaagd. ,,Deze vakantie kan niet meer kapot", klinkt het in koor.

