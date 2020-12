Nederlands-Amerikaanse schatzoeker moet stoppen met graven naar ‘Spaanse zilvervloot’

Ruim een jaar nadat hij toestemming had gekregen om op een Chileens eiland te graven naar een ‘mythische’ schat moet Bernard Keiser zijn werkzaamheden staken. De tijd die hij kreeg is volgens de Chileense minister van Nationale Eigendommen verstreken. De Nederlandse Amerikaan is al ruim twintig jaar op zoek naar wat ‘de grootste nog niet ontdekte schat ter wereld’ wordt genoemd.

De in Amsterdam geboren Keiser, die als tiener met zijn ouders naar de Verenigde Staten emigreerde, mocht in september beginnen met het opgraven van de legendarische schat en kreeg daarbij logistieke hulp van Chili. Het ministerie van Nationale Eigendommen stelde graafmachines en vrachtwagens ter beschikking, maar vindt het nu blijkbaar welletjes. ,,De speurtocht kan niet langer gebaseerd zijn op het natuurlijke erfgoed van het eiland’’, verklaarde minister Julo Isamit volgens Chileense media.

Desondanks gaat Keiser proberen een nieuwe vergunning te krijgen en hoopt hij in maart of april volgend jaar te kunnen terugkeren naar het eiland in de Stille Oceaan. Het is onderdeel van de Juan Fernandez-archipel en was in de 18de eeuw een toevluchtsoord voor zeerovers. De Schotse zeeman en schipbreukeling Alexander Selkirk verbleef er ook vier jaar. Zijn ervaringen vormden de inspiratiebron voor Robinson Crusoe, het wereldberoemde boek van de Engelse schrijver Daniel Defoe.

De burgemeester van de Juan Fernandez-archipel ondersteunde de speurtocht van Keiser. Zolang hij de voorwaarden maar naleefde, mocht de operatie volgens hem niet verboden worden. Het Chileense bosbouwbedrijf stapte in augustus 2019 echter naar de rechter in Valparaíso om te voorkomen dat zware machines het eiland zouden betreden.

Spaanse zilvervloot

Keiser, een rijke zakenman, is al sinds 1998 op zoek naar de schat. Hij betaalde het speurwerk tot nu toe uit eigen zak en investeerde al enkele miljoenen dollars in het onderzoek. De bewuste schat bevond zich volgens hem aan boord van het Spaanse galjoen Nuestra Señora de Montecarmelo. Dat vervoerde in 1715 ongeveer 800 ton aan dubloenen (Spaanse goudmunten), edelstenen en sieraden van Spanje naar de Juan Fernández-archipel.

Volgens de legende ontdekte de Britse admiraal Lord Anson deze ‘Spaanse zilvervloot’ tijdens de oorlog tussen Engeland en Spanje en liet hij de lading begraven op Robinson Crusoe-eiland. Anson gaf de Britse zeevaarder Cornelius Webb in 1761 opdracht de buit op te halen met het schip de Unicorn (Eenhoorn). Webb zou de schat opgeborgen hebben en ermee zijn uitgevaren, maar zag zich genoodzaakt terug te keren naar het eiland vanwege averij, die het schip opliep in een storm.

Hij liet de schat naar verluidt opnieuw begraven, zeilde naar de Chileense havenstad Valparaíso om zijn schip te laten repareren en zou van daaruit gecodeerde berichten hebben gestuurd met de gegevens van de plek waar de schat was herbegraven. Die berichten zouden de Engelse admiraal nooit hebben bereikt, omdat hij in juni 1762 plotseling overleed. In de openlijke briefwisseling tussen de twee verzekert Webb de admiraal dat de lading op het punt staat te worden vervoerd naar Engeland.

Gammastralen

De brieven kwamen in handen van de Chileense zakenman Luis Cousiño (1835-1873). Zijn nazaten gaven ze aan Bernard Keiser. Die gebruikte de correspondentie voor verder onderzoek in Britse en Spaanse musea. Op basis van de resultaten begon hij in 1998 op Robinson Crusoe-eiland te zoeken naar de locatie van de vermeende schat.

Die zou in september 2005 zijn gelokaliseerd met behulp van een minirobot met gammastralen. Volgens de eigenaar van het apparaat, het Chileense Wagner Technologies, ligt de schat begraven op een diepte van 14 meter in de buurt van de bergrug Cerro Tres Puntas.

Verdeling

Het Chileense bedrijf wilde de exacte locatie van de schat alleen vrijgeven in ruil voor een vindersloon van 50 procent. Chili ging niet akkoord met dat percentage. De ongeveer 800 eilandbewoners eisten ook hun deel op.

Volgens Chileense media is wettelijk bepaald dat Keiser recht heeft op 25 procent als de schat wordt gevonden en de Chileense Staat op 75 procent. De percentages staan in de Nationale Monumentenwet waaronder ook plekken met een grote historische waarde vallen.

Volledig scherm Bernard Keiser op zoek naar de schat. © AFP

Volledig scherm De schat zou begraven liggen op een diepte van 14 meter. © AFP

