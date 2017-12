Nederlands 'blondje met kever' verovert Mexico

Realiseer je eindelijk je droom om in je eentje Mexico te ontdekken, verwerf je landelijke bekendheid als 'Het Blondje met de Kever'. Die buitengewone eer valt Dirk Lotgerink (32) uit Nijmegen te beurt. Hij is al over de helft van zijn reis maar die lijkt langer dan zes maanden te gaan duren door alle belangstelling van bevolking en media.

,,Ik ben dolblij dat ik mijn droom aan het realiseren ben maar had nooit de wens dat het zo groot zou worden bij het Mexicaanse publiek", grinnikt Lotgerink door de telefoon vanuit de deelstaat Sonora in het noordwesten van Mexico. De Nijmegenaar groeide de afgelopen 3,5 maand uit tot een bekendheid in het land dankzij zijn uiterlijk én zijn rode Volkswagen Kever.

Volledig scherm Dirk Lotgerink aan de Stille Oceaan in Tijuana, het beginpunt van zijn ontdekkingsreis door Mexico. © Dirk Lotgerink ,,Vanwege mijn blonde haar en de auto waarmee ik mijn droom realiseer, gaf ik mijn reis de naam El Guëro Vocho, oftewel 'Het Blondje met de Kever'. Onder die naam publiceer ik video's, reportages, reisverhalen en kronieken over personen die ik ontmoet op mijn website en blogs op Facebook. Dat werd opgepikt door lokale kranten en radiostations en zo werd ik langzamerhand bekend in heel het land", zegt Lotgerink met een mengeling van trots en verbazing.



Hij kwam in 2012 voor zijn studie Spaanse Taal en Cultuur naar Mexico, werd verliefd op het land en zijn inwoners en begon te dromen van een ontdekkingsreis door heel de Verenigde Mexicaanse Staten zoals de officiële benaming luidt. De afgelopen jaren kwam er van alles op zijn pad. Zo was hij dankzij zijn goede beheersing van het Spaans - hij werkte jarenlang als docent in die taal - onder andere tolk en stadionspeaker bij Champions League wedstrijden, de wedstrijd Ajax-FC Barcelona en de interland Mexico-Nederland.



Eind augustus begon hij met het realiseren van zijn droom. ,,Omdat ik geen verstand van auto's heb, kocht ik met hulp van een bevriende automonteur een tweedehands Kevertje. Ik liet uit voorzorg de banden vervangen en ging op pad. Mijn doel: van Tijuana in het uiterste noordwesten naar Cancún in het zuidoosten rijden. Zo'n 7.000 kilometer over Mexicaans wegdek, woestijnpistes en bergweggetjes, schatte ik."

Een schatting die verkeerd uitpakte. Niet vanwege zijn twee linkerhanden, autopech of andere tegenslag maar doordat 'Het Blondje met de kever' overal wordt uitgenodigd maar de uitnodigingen niet wil afslaan. Een betere manier om het land en zijn inwoners te leren kennen is er immers niet. ,,Zelfs volstrekt onbekenden laten mij toe in hun leven, geven mij de sleutel van hun huis. Het overkomt me dagelijks en maakt me intens gelukkig", zegt Lotgerink blij.

Door alle afwijkingen van zijn oorspronkelijke route staat de kilometerteller van zijn wagen inmiddels wel al op bijna 10.000 kilometer en dat terwijl de eindbestemming nog niet in zicht is. ,,Ik moet nog zeker 5.000 kilometer tot Cancún maar hé, wie maalt daar om? Mijn project moet uitgroeien tot iets moois", zegt de Nederlander terwijl hij een plaatselijke radiostudio uitloopt.

Volledig scherm Dirk ontvangt vele uitnodigingen van locals. Daarbij hanteert hij voor zichzelf een aantal spelregels: ,,Ik rij nooit ’s nachts en verblijf voornamelijk bij viavia-vrienden”. © Privéfoto

Lotgerink wil na zijn reis een boek schrijven over Mexico. Een boek dat meerdere doelen dient, zegt hij vooruitblikkend. ,,Een reisverslag met mijn verhaal over Mexico, hoe Mexicanen hun land beleven. Een verhaal over waanzinnige avonturen van iemand die door het land scheurt maar waarin ook kritische punten voorbij komen."

Met dat laatste doelt de Gelderlander op de negatieve kanten van Mexico met zijn vele (drugsgerelateerde) moorden waarvan bijna een derde plaatsvindt in Ciudad Juarez, de gevaarlijkste stad van het land. ,,Ik ken alle verhalen en heb vrienden die in een van de gevaarlijkste steden wonen waarvoor ook een negatief reisadvies geldt. Toen ze mijn route zagen, riepen ze schertsend: bij ons durf je zeker niet langs te komen,eikel! Voor mij een extra reden om ze wél te bezoeken."

Tot nu toe overkwam Lotgerink niks. ,,Ik denk mijn positieve energie dezelfde energie bij anderen uitlokt, al moet ik bekennen dat ik één route niet heb gedaan omdat ik in het bewuste gebied niemand kende en ik zo vaak werd gewaarschuwd dat ik er van afzag. Dat was in Chihuahua, waar ik parallel aan de spoorlijn van de bij toeristen populaire Chihuahua al Pacífico-trein door de Copper Canyon wilde rijden. Ik neem goede raad van locals ter harte. Ik ben wel gek maar niet dom."



Ook zijn Kevertje hield zich tot nu toe goed, zegt hij opgelucht. ,,Ik noem mijn auto Rosinant, naar het paard van de avontuurlijke Spaanse ridder Don Quichot. Mijn Kever is mijn trouwe metgezel. Ik heb geen enkel groot probleem gehad onderweg, slechts een geperforeerde benzineleiding, en dat is best bijzonder in een land zo groot als Europa. Rosinant bracht me zelfs zonder pech door de woestijn."

Zijn keuze voor een Kever lijkt voor westerlingen misschien vreemd maar lag in Mexico voor de hand. Lotgerink: ,,De Kever is in Mexico hét symbool van transport. Voor veel Mexicanen is een Kever hun eerste auto en vrijwel iedereen leert erin rijden. In de stad waar ik in 2012 ging studeren, waren alle taxi's ook Kevers. Zo ontstond mijn droom om Mexico te ontdekken in een Kever."