Nederlands hondenteam vindt vier overlevenden, onder wie vader en zoon: ‘Redding duurde zes uur’

met videoIn het uiterste zuiden van Turkije zijn dinsdagavond dankzij Nederlandse speurhonden drie mannen en een kind levend onder het puin vandaan gehaald. ,,Onze missie is mensen vinden, dood of levend’’, zegt woordvoerster Louise Smits van de Samenwerkende Reddingshonden Organisatie (SRO) nuchter over de telefoon vanuit het stadion in de stad Hatay.

De vier overlevenden werden ruim 200 uur na de verwoestende aardbevingen gered op twee verschillende locaties in de stad. ,,Op de ene ging het om twee mannen, op de andere om een vader en zoon’’, licht de zegsvrouw toe. ,,Bij een van de reddingsoperaties duurde het zes uur voordat de mensen bevrijd waren.’’ Over de toestand van de vier personen kan ze niets zeggen. ,,Wij lokaliseren de mensen alleen maar en blijven niet bij de reddingsoperatie.’’

Een van de vijf hondenteams van de SRO wist de vier personen dinsdagavond te lokaliseren na een melding van de Turkse SAR (Search and Rescue). ,,Na zo’n melding gaan wij naar de opgegeven plek. Reddingswerkers checken eerst of het veilig is voordat onze honden er gaan zoeken.’’

Dankzij een team de Duivense stichting Reddingshonden (RHWW) kon maandag al een 13-jarig meisje worden gered in Hatay. Meerdere particuliere zoekteams met in totaal dertig mensen en achttien honden reisden afgelopen weekend af naar de stad. Ze werken er dag en nacht in verschillende shifts.

Na 222 uur

In de stad Kahramanmaras vonden Turkse reddingswerkers woensdagmorgen nog een overlevende van de aardbevingen. Het gaat om een vrouw die maar liefst 222 uur vast zat onder het puin van een flatgebouw, meldt persagentschap Anadolu. Een zoek- en reddingsteam uit Bursa, hemelsbreed zo’n 90 kilometer ten zuiden van Istanboel, bevrijdden de 42-jarige Melike İmamoğlu woensdagmorgen in de zwaar getroffen nieuwbouwwijk Hayrullah in het zuiden van de stad. Ze lag onder het puin van een zeven verdiepingen tellend flatgebouw dat deel uitmaakt van de Gülbike appartementstorens.

De reddingswerkers brachten de vrouw onder luid applaus van collega’s en omstanders op een brancard naar een ambulance, die haar vervoerde naar een ziekenhuis in de stad.

Kahramanmaras, dat zo’n 40 kilometer ten noorden van het epicentrum ligt van de eerste en zwaarste aardbeving op maandag 6 februari, behoort tot de zwaarst getroffen steden in het aardbevingsgebied.

Wonderbaarlijke reddingsacties

De bevrijding van de vier overlevenden in Antakya is de voorlopig laatste van een reeks wonderbaarlijke reddingsacties ruim een week na de aardbevingen. Dinsdag werden in de provincie Kahramanmaras twee broers (17 en 21) na 208 uur gered uit een ingestort flatgebouw. In de aangrenzende provincie Adiyaman bevrijdden reddingswerkers 212 uur na de eerste zware aardbeving een 77-jarige vrouw. Dat melden Turkse media. De redding vond plaats in de provincie Adiyaman.

Volgens persbureau Reuters werden dinsdag in het zuidoosten van Turkije nog zes andere mensen levend gered. Onder hen een 65-jarige Syriër en een 15-jarig Syrisch meisje. De reddingswerkers, een gemengd team uit Qatar en Oman, bevrijdden hen na 208 uur uit het puin in de stad Antakya. In dezelfde stad werd ook een 41-jarige Syrische vrouw gered. Ook in het noorden van Syrië werden nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Ze behoren naar alle waarschijnlijkheid tot de laatste overlevenden van de natuurramp.

Volledig scherm Een van de vijf hondenteams van de Samenwerkende Reddingshonden (SRO) uit Nederland lokaliseerde de vier personen na een melding van de Turkse SAR (Search and Rescue). © Twitter Reddingshonden RHWW