Nederlands studeren populair in Italië: blokken op Nielson en Spinvis

Russen zijn sterk, maar walsen niet even over hun buren heen

Het leger van de Russen is oppermachtig vergeleken met dat van Oekraïne. Maar mocht president Poetin het in zijn hoofd halen om op te willen rukken naar hoofdstad Kiev, dan zullen ze zeker niet zomaar over de Oekraïners heen lopen, voorspellen militaire experts.

9:13