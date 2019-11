Nederlandse (19) met spoed weg uit Hongkong: ‘Prachtige campus helemaal verwoest’

Tot vorige week studeerde de Bredase uitwisselingsstudente Isabel* (19) nog op de plek in Hongkong waar betogers en oproerpolitie elkaar al dagen te lijf gaan. Inmiddels heeft ze met spoed de Polytechnic University (PolyU) in Hongkong verlaten en is ze naar Kuala Lumpur gereisd.

,,Ik trok mijn conclusies vorige week donderdag toen ik langs de afgebrande Starbucks op de campus liep. Ik wil nú weg”, vertelt Isabel aangeslagen aan de telefoon vanuit Kuala Lumpur. ,,Alle ruiten waren ingegooid. De kenmerkende Innovation Tower midden op de campus was aan de onderkant helemaal verwoest.”

Sinds september dit jaar volgt Isabel in Hongkong een uitwisselingsprogramma van Breda University of Applied Sciences (BUas) en de PolyU voor de studie Facility Management.

Volledig scherm Het verwoeste Starbucksfiliaal op de PolyU campus. © EPA

De studente en haar studievrienden zijn ondertussen allemaal vertrokken van de campus. Als westerlingen werden ze niet direct gezien als doelwit door de oproerpolitie. Maar Isabel is nog in contact met een lokale medestudent uit Hongkong. ,,Hij is in paniek en appte deze week dat er mensen uit zijn studiegroep verdwijnen. En dat hij zelf ook bang is om te verdwijnen.”

Quote De oproerpoli­tie gaat hier onmense­lijk hard tekeer tegen de betogers Isabel, uitwisselingsstudent BUas uit Breda

Vorige week kwam ze per ongeluk in een protest terecht. Na een etentje in de stad belandde ze op de terugweg tussen de demonstranten en politie. ,,De oproerpolitie gaat hier onmenselijk hard tekeer tegen de betogers. Ik zag zelf een agent op een paar centimeter afstand mensen met pepperspray bewerken. Dit was te dichtbij en totaal niet nodig.”

BUas onderhoudt intensief contact met Isabel en nog twee studenten die voor hun studie in Hongkong verblijven. De overige twee studenten lopen stage in de stad en ondervinden nog geen hinder van de oproer volgens een woordvoerder van BUas.

Volledig scherm Het geweld laait op. Een demonstrant gooit een ruit in van een campusgebouw op de Polytechnic University in Hongkong. © REUTERS

Barricade

De campus van de PolyU is al dagen gebarricadeerd door betogers. Na de dood van een student uit Hongkong begin november is de situatie snel geëscaleerd. Het is sinds deze week dat de confrontatie tussen politie en betogers ook op de universiteitscampus plaatsvindt. De demonstranten, waaronder veel jongeren en studenten, roepen op tot onder andere meer democratie en minder bemoeienis van de Chinese overheid.

,,We hebben een noodnummer dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is voor deze studenten. We onderhouden intensief contact met hen en alle betrokken collega’s zijn geïnformeerd”, vertelt woordvoerder Wietske van Rooij. De twee studenten die nog in Hongkong verblijven, ronden nu de laatste maand van hun stage af. ,,Zij hebben zelf aangegeven te willen blijven omdat ze niet in een bedreigende situatie zitten.’’

Volledig scherm De kenmerkende Innovation Tower midden op de campus is aan de onderkant verwoest. © EPA

Mochten de drie door de onrust studievertraging oplopen dan is er coulance vanuit de opleiding. Ook geeft BUas aan de studenten financieel ondersteunen als de (terug)reiskosten niet worden vergoed door de verzekering. Eerder deze week deden de universiteiten in Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Leiden een dringende oproep aan hun studenten om de studieactiviteiten te staken en te vertrekken uit de stad.

Online

Isabel kan vanuit Kuala Lumpur haar studie online verder volgen. Ze ondervindt geen hinder en is de afgelopen dagen goed geholpen door BUas en de PolyU. Het plan is om eind december terug te keren naar Nederland als haar semester is afgerond. ,,Gelukkig komen mijn ouders binnenkort naar me toe zodat we samen kerstmis kunnen vieren in Kuala Lumpur of China.”

Avans heeft op dit moment geen studenten die in Hongkong verblijven, meldt een woordvoerder van de hogeschool.

*De naam van Isabel uit dit artikel is om privacyredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

Volledig scherm Ingeslagen ruiten op de PolyU campus in Hongkong. Isabel (19) uit Breda maakte deze foto net voordat ze met spoed vertrok en naar Kuala Lumpur afreisde. © Isabel, student BUas