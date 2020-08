‘Nederlandse (73) omgekomen tijdens frontale botsing met camper op Spaanse snelweg’

Een Nederlands echtpaar in een camper is gisteren frontaal op een spookrijdende auto gebotst in de buurt van het Spaanse Alicante. De vrouw (73) is daarbij volgens Spaanse media om het leven gekomen. In de auto die tegen hen aan knalde zaten drie jongeren. Een jongen van 19 is eveneens overleden.