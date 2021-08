Nederlandse agente op vakantie in Spanje laat voortvluchtige verdachte inrekenen

De agente, die werkt bij het korps in Haarlem, herkende de man in een café en seinde haar Spaanse collega’s in, zo bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse politie berichten in de Spaanse media. Die melden dat de vrouw dat deed rond 01.15 uur ‘s nachts.

Bij de steekpartij in de Klarenbeekstraat in Haarlem werd een 28-jarige man zwaar verwond. Hij werd geraakt in de okselstreek waarbij ook een slagader werd geraakt. De verdachte werd snel aangehouden, maar de rechter schorste zijn voorlopige hechtenis. Later werd dat teruggedraaid, maar toen was de verdachte al gevlucht. In juli werd hij op de Europese opsporingslijst gezet.