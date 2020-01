Nederlandse ambtenaar in Belgische cel om financieren wietplantages

Video Politie Hongarije: ‘Levenslang voor atleet Roelf B. om drugshan­del op Sziget niet uitgeslo­ten’

18:34 De Hongaarse politie heeft justitie in het land vandaag geadviseerd de twee Nederlandse drugsverdachten die in augustus op muziekfestival Sziget werden opgepakt te vervolgen. Atleet Roelf B. en zijn kompaan Gert-Jan N. hebben de verdachtmakingen van grootschalige drugshandel ontkend, maar volgens politiechef Gabor Obbagy is de bewijslast overduidelijk. Hij stelt dat het tweetal 5 tot 20 jaar cel kan verwachten, maar dat ook een levenslange straf nog niet uitgesloten is.